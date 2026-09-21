Почела сезона кестена, има их на пијацама: Купци у невјерици гледају цијене

Аутор:АТВ редакција
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Печени кестени су један од најљепших мириса јесени, а ево савјета искусних домаћица како да их испечете да изнутра остану мекани и да се лако љуште.
Први свјежи кестени стигли су на хрватске пијаце, али цијена од 6 до 8 евра по килограму, а маруна до 10 евра, многе је непријатно изненадила.
Као јефтинија алтернатива наводи се дивљи кестен из шуме, док се за печење препоручује кратко потапање у води и припрема у фритези на врућ ваздух.
Први свјежи кестени стигли су на хрватске пијаце, али цијена по којој трговци продају овај јесењи специјалитет многима ће покварити апетит. Килограм кестена кошта од 6 до 8 евра, док цијена маруна (оплемењена, посебна врста кестена) достиже чак 10 евра по килограму.
За оне који су жељни укуса кестена, али имају плиће џепове постоји алтернатива. Можете да одете до најближе шуме и накупите дивљег кестена, па га сами припремите.
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Печени кестени су један од најлепших мириса јесени, а многи се питају како да их испеку тако да изнутра остану мекани и да се лако љуште. Како савјетују искусне домаћице најбољи начин припреме комбинује кратко потапање у води и печење у фритези на врућ ваздух, што даје одличан резултат - кестени остају сочни и укусни, а припрема не захтијева много труда.
Овакав начин припреме штеди време и омогућава равномерно печење, без исушивања кестена.
Прије свега, кестене треба засећи ножем у облику крста на равној страни, како би се током печења отворили и касније лакше ољуштили. Након засјецања, стављају се у топлу воду на око десет минута.
Потапање омекшава кору и спречава да се кестен током печења исуши. Послије тога кестене треба благо осушити кухињском крпом. Није проблем ни ако остану мало влажни, јер ће то помоћи да споља добију хрскаву кору, док унутрашњост остаје мекана.
Кестени се затим распореде у корпу фритезе на врућ ваздух у једном слоју и пеку на 180 степени око 20 минута. На половини печења препоручује се да се благо промијешају или окрену како би се равномерно испекли. Када љуске почну да се отварају, а унутрашњост омекша, кестени су готови.
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Још један користан трик јесте да се тек печени кестени одмах након вађења из фритезе на врућ ваздух умотају у чисту кухињску крпу или ставе у папирну кесу на неколико минута. Пара која се за то вријеме створи омекша љуску и знатно олакшава љуштење.
Топли печени кестени, уз шољу чаја или куваног вина, могу да претворе обичну јесењу вечер у прави мали ужитак, преноси Дневно.хр.
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