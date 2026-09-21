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УСКОК упао у Хрватски фудбалски савез

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21.09.2026 14:28

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Истражиоци Канцеларије за сузбијање корупције и организованог криминала (УСКОК) истражују Хрватски фудбалски савез.

Према писању хрватских медија, УСКОК у просторијама Савеза тражи документацију повезану са спонзорским уговорима.

За сада није познато на које се конкретно спонзорске уговоре поступање односи, нити у склопу којег предмета истражиоци провјеравају документацију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

УСКОК

Хрватска

Фудбал

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