УСКОК упао у Хрватски фудбалски савез

Аутор:АТВ редакција
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Истражиоци Канцеларије за сузбијање корупције и организованог криминала (УСКОК) истражују Хрватски фудбалски савез.
Према писању хрватских медија, УСКОК у просторијама Савеза тражи документацију повезану са спонзорским уговорима.
За сада није познато на које се конкретно спонзорске уговоре поступање односи, нити у склопу којег предмета истражиоци провјеравају документацију.
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