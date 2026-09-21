Њемачка економија посустаје, инфлација високо

Аутор:АТВ редакција
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Инфлација у Њемачкој биће још неко вријеме повишена због скупље енергије, а привреда би до краја године, након слабијих љетних мјесеци, требало благо да се опорави, објавила је данас Бундесбанка.
Највећа европска привреда посустала је током љета, уз слабији извоз и потрошњу, те проблеме у транспорту и индустрији због суше, наводи Бундесбанка у редовном мјесечном извјештају.
До краја године активност би требало да се опорави, процјењују у Бундесбанци, напомињући да пословна истраживања сигнализирају повољније изгледе за прерађивачку индустрију, док улагања у инфраструктуру подржавају грађевински сектор.
„Опоравак ће ипак зависити и од развоја сукоба на Блиском истоку, те од брзине нормализације водостаја на важним пловним путевима“, упозоравају у Бундесбанци.
Инфлација у Њемачкој износила је у августу 2,9 одсто, а биће још неко вријеме повишена због високих цијена горива и других нафтних деривата, али и наглог поскупљења гаса пред почетак сезоне гријања, уз ризик од преливања виших трошкова енергије на друге секторе привреде.
Цијене енергије могле би снажно да расту још неко вријеме, напомињу у Бундесбанци, истичући да подаци из најновијих терминских уговора упућују на закључак да ће се тренутно „изузетно“ велика разлика између цијена нафте и деривата веома постепено смањивати.
У таквим условима, ниске залихе деривата и гаса представљају факторе ризика који би могли још више да распире инфлацију, упозоравају.
Осим тога, очекује се да ће реформе здравственог система, које ступају на снагу почетком 2027. године, заједно са овогодишњим измјенама прописа о снабдијевању апотека, привремено повећати инфлацију у првој половини наредне године за готово пола процентног поена.
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