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Хорор на познатој плажи у Грчкој: Предатор виђен само пар дана након напада

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21.09.2026 16:14

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шакал дивља животиња грабежљивац
Фото: Pexel/Juan Riofrio

Нова појава дивље животиње забиљежена је у Неос Мармарасу, свега неколико дана након два претходна напада у том мјесту.

Жена која ради у Неос Мармарасу нашла се у недјељу око два сата после поноћи готово лицем у лице са дивљом животињом на плажи, на источној страни насеља, у близини фудбалског игралишта.

Животиња није реаговала агресивно и удаљила се.

На снимку животиња по изгледу више подсећа на златног шакала, али на основу видео-материјала није могуће поуздано утврдити да ли је ријеч о шакалу или вуку.

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Ново појављивање привукло је пажњу јер долази само неколико дана након два напада у Неос Мармарасу.

За сада није познато да ли је животиња снимљена у недељу иста она која је учествовала у претходним нападима. Нови снимак ипак показује да се дивља животиња и даље креће током ноћи у близини плажа Неос Мармараса.

Иако је сада много мање туриста у Неос Мармарасу, саветује се опрез током ноћи и раних јутарњих сати, посебно на осамљеним деловима плаже. Не прилазите дивљим животињама, не фотографишите их и не остављајте смеће ван контејнера, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Грчка

напад шакала

Плажа

Шакал

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