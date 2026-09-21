Хорор на познатој плажи у Грчкој: Предатор виђен само пар дана након напада

Аутор:АТВ редакција
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Нова појава дивље животиње забиљежена је у Неос Мармарасу, свега неколико дана након два претходна напада у том мјесту.
Жена која ради у Неос Мармарасу нашла се у недјељу око два сата после поноћи готово лицем у лице са дивљом животињом на плажи, на источној страни насеља, у близини фудбалског игралишта.
Животиња није реаговала агресивно и удаљила се.
На снимку животиња по изгледу више подсећа на златног шакала, али на основу видео-материјала није могуће поуздано утврдити да ли је ријеч о шакалу или вуку.
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Ново појављивање привукло је пажњу јер долази само неколико дана након два напада у Неос Мармарасу.
За сада није познато да ли је животиња снимљена у недељу иста она која је учествовала у претходним нападима. Нови снимак ипак показује да се дивља животиња и даље креће током ноћи у близини плажа Неос Мармараса.
Иако је сада много мање туриста у Неос Мармарасу, саветује се опрез током ноћи и раних јутарњих сати, посебно на осамљеним деловима плаже. Не прилазите дивљим животињама, не фотографишите их и не остављајте смеће ван контејнера, преноси Телеграф.рс.
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