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Дубаи прогласио 10 дана жалости

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21.09.2026 15:54

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Дубаи
Фото: Pexel/Nelemson G

Замјеник предсједника полиције Дубаија шеик Ахмед бин Рашид Ал Мактум преминуо је данас у 76. години, а Суд у Дубаију прогласио је десетодневну жалост.

Заставе ће бити спуштене на пола копља, почевши од данас, пише на сајту владе Дубаија.

Ахмед бин Рашид био је млађи брат шеика Мохамеда бин Рашида Ал Мактума, потпредсједника и премијера Уједињених Арапских Емирата и владара Дубаија.

Мухамед бин Рашид написао је на друштвеним мрежама поводом братовљеве смрти да му је захвалан на доприносу који је дао развоју државе.

Уједињени арапски емирати УАЕ

Свијет

Умро је шеик Ахмед бин Рашид Ал Мактум

Шеик Ахмед је дипломирао на Краљевској војној академији Сандхурст у Уједињеном Краљевству.

Деценијама је улагао у спорт, посебно фудбал, коњичке трке и водене спортове, преноси Танјуг.

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Тагови :

Дубаи

Ахмед бин Рашид Ал Мактум

шеик

Уједињени Арапски Емирати

Мохамед бин Рашид Ал Мактум

Дан жалости

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