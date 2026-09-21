Трамп: Бијела кућа не напада слободну штампу, већ лажне вијести

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да Бијела кућа не напада слободну штампу, већ лажне вијести.
"То је корумпирано, сврсисходно, свеприсутно, потпуно координисано и потпуно ван контроле", написао је Трамп на мрежи "Truth Social".
Он је навео да лажне вијести представљају пријетњу националној безбједности и да их треба одмах зауставити.
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Трамп је истакао да поштује слободну штампу, али и додао да се лажне вијести "шире као рак".
Раније је објављено да ће медијске куће Си-Ен-Ен, "Ем-Ес нау" (раније Ем-Ес-Ен-Би-Си) и портал "Политико" тужити Трампа, с циљем да пониште забрану приступа Бијелој кући уведену за три медија.
(Срна)
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