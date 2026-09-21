Да ли би га препознали? Појавила се фотографија Новака Ђоковића од прије 23 године

Аутор:АТВ редакција
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Небројено много пута нам је Новак Ђоковић кроз посљедње двије деценије донио радост због освојених трофеја. Укупно 24 Гренд слем титуле, златна медаља са Олимпијских игара у Паризу, многобројни АТП Мастерси... И сада, иако има 39 година, и даље игра на највишем нивоу.
Тек понеко се сјећа како је све кренуло, још прије двије деценије у Холандији када је у Амерсфорту наш Новак Ђоковић освојио своју прву титулу 2006. године. Две деценије су прошле од тога, а сљедеће седмице ће се српски ас борити за ловорике у Пекингу.
Међутим, и прије тог првог трофеја је Новак већ био добро загазио у свијет тениса. Био је јако успјешан и у јуниорској конкуренцији, а неко је успио да "ископа" његове, али и фотографије других тенисера и тенисерки из тог периода.
Junior days, 2003.— Danny (@DjokovicFan_) September 20, 2026
All four became world #1 and won multiple Grand Slam titles. pic.twitter.com/aDfscsk78e
Тако су се на друштвеним мрежама појавиле слике Новака Ђоковића, Викторије Азаренке, Ендија Марија и Анђелик Кербер из 2003. године, односно од прије 23 године.
Новак је скоро у потпуности задржао свој облик лица, баш као и Енди Мари, док су са друге стране многи имали проблема да препознају Азаренку и Керберову.
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Занимљиво је да су сви они касније постали први на свету и освојили више Гренд слем трофеја, преноси Телеграф.
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