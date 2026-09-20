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Млада српска тенисерка Лана Вирц нова шампионка Европе

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20.09.2026 14:45

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тенис лоптица мрежа терен
Фото: Pexel/Sergio Arteaga

Млада српска тенисерка Лана Вирц /18/ нова је шампионка Европе у појединачној конкуренцији у категорији до 18 година.

Она је у финалу Европског првенства у Аустрији побиједила Словакињу Кали Супову с резултатом 4:6, 7:6 /9:7/, 6:2. Меч је трајао два сата и 37 минута.

Млада српска тенисерка стигла је до друге европске титуле у овој категорији, пошто је раније ове године са Србијом освојила и екипно злато, преноси Танјуг.

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Тагови :

Лана Вирц

тенис

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