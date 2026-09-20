Млада српска тенисерка Лана Вирц нова шампионка Европе

Аутор:АТВ редакција
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Млада српска тенисерка Лана Вирц /18/ нова је шампионка Европе у појединачној конкуренцији у категорији до 18 година.
Она је у финалу Европског првенства у Аустрији побиједила Словакињу Кали Супову с резултатом 4:6, 7:6 /9:7/, 6:2. Меч је трајао два сата и 37 минута.
Млада српска тенисерка стигла је до друге европске титуле у овој категорији, пошто је раније ове године са Србијом освојила и екипно злато, преноси Танјуг.
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