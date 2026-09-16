Новак Ђоковић ће након 11 година играти на турниру на којем никада није изгубио

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи тенисер у историји Новак Ђоковић јавио се на друштвеним мрежама и потврдио да ће се вратити у Пекинг послије 11 година одсуства из овог града! Ноле ће играти на АТП 500 турниру на којем никада није изгубио.
Ђоковић је поруком на кинеском и енглеском на Инстаграму одушевио фанове.
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"Врло сам срећан што објављујем да се послије много година враћам у Пекинг на Кина Опен. Врло сам узбуђен што се враћам и што ћу играти пред свима вама у Националном тениском центру, једном од најљепших мјеста у тенису, мјесту у којем имам невјероватне успомене и велике успјехе током каријере. Желим да се захвалим свим кинеским фановима за дуготрајну љубав и подршку током година. Једва чекам да играм пред вама - рекао је Новак Ђоковић на енглеском.
Ђоковић је на овом АТП турниру из серије 500 наступио шест пута и сваки пут је освојио титулу. Српски тенисер је до првог трофеја стигао 2009. године побједом над Марином Чилићем, а титулу је успјешно одбранио 2010, када је у финалу савладао Давида Ферера.
Турнир је прескочио 2011. године, али се вратио 2012. и у финалу побиједио Жоа-Вилфреда Цонгу. Годину дана касније, у борби за трофеј, био је бољи од Рафаела Надала, потом је савладао Томаша Бердиха, а 2015. године још једном Надала.
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Ђоковић од тада није наступао на овом турниру, па је његов савршен учинак од 29 побједа из исто толико мечева и даље нетакнут. Уједно је ријеч о рекорду на АТП туру у посљедњих 36 година.
Од 1990. године ниједан тенисер није остварио толико побједа, нити освојио толико титула на истом АТП турниру, а да притом није доживио ниједан пораз.
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