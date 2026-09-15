Аутор:АТВ редакција
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Објављивањем најновије АТП листе исписана је нова страница тениске историје. Први пут још од 7. октобра 2002. године међу 10 најбољих играча свијета нема ниједног члана чувене “Велике тројке”.
Рани пораз Новака Ђоковића на УС Опену означио је његово испадање из елитног друштва, чиме је окончан невјероватан низ који је трајао чак 1.227 недјеља односно скоро 24 године пуне доминације.
Сва тројица великана годинама су на смену чувала место на врху.
Роџер Федерер од октобра 2002. није напуштао Топ 10 све до новембра 2016. године, уписавши у том периоду рекордних 237 узастопних неђеља на првом мјесту свјетске тениске ранг листе.
Рафаел Надал се придружио елитном друштву као 18-годишњак у априлу 2005. и остао међу десет најбољих све до марта 2023. године, остваривши непоновљив рекорд од 912 седмица заредом.
Новак Ђоковић је у првих десет на свијету први пут крочио у марту 2007. године и у њему боравио готово непрекидно, уз једини ранији изостанак од новембра 2017. до јула 2018. године усљед паузе због повреде локомоторног система, пишу Независне.
Овај пад означава крај једне читаве ере у којој су тројица тениских титана неприкосновено владала светским поретком.
Овако је изгледала посљедња АТП листа без чланова “велике” тројке у Топ 10.
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