Поврат ПДВ-а на прву некретнину "запео" у ФБиХ

Аутор:АТВ редакција
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У новом издању емисије „У првом плану“ гост је био Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ, а који је говорио о актуелном проблему поврата ПДВ-а на прву некретнину.
Амиџић је на почетку емисије говорио о спорном проблему, а који се односи на поврат ПДВ-а на куповину прве некретнине.
„Око тога ми увијек имамо неке застоје и то је посао који је у БиХ врло карактеристичан јер када требате имати сагласност двије стране, онда то иде поприлично тешко. О чему се ради. Када неко жели да оствари то право, он не може да буде власник некретнине на територији БиХ. То је подразумијевало да имамо осам институција, које ће потврдити то да, ако неко купује стан, није власник неке некретнине на територији БиХ“, појашњава Амиџић.
Како он даље наводи, када се прецизира територија БиХ, она обухвата и територију Републике Српске, Брчко Дистрикта те Федерације Босне и Херцеговине.
„То је подразумијевало одређену техничку увезаност између Управе за индиректно опорезивање и пореских управа у Републици Српској и ФБиХ, као и РУГИПП-а у Федерацији и њихових судова, министарства правде итд. Има већ преко мјесец дана, Пореска управа Републике Српске, и РУГИПП када је у питању Република Српска су завршили свој посао и увезали се са Управом за индиректно опорезивање. И, када ви донесете свој захтјев, ми аутоматски унутар Управе за индиректно опорезивање имамо податак, да ли сте ви власник некретнине на простору Републике Српске у протеклих седам година“, рекао је Амиџић.
Оно што је тренутно проблем, како Амиџић наводи, јесте комуникација са управом за пореске послове у Федерацији БиХ, управи која води земљишне књиге, те министарству правде јер се у Федерацији на судовима евидентира власништво, тек су недавно дошли у ситуацију да су потписани споразуми, те не добијају информацију о томе да ли одређено лице има некретнину на подручју Федерације БиХ, односно Дистрикта Брчко.
„ С обзиром да је закон је тако закон дефинисан, у техничком смислу док нам год они не дају одговор, ми имамо ситуацију да то стоји. Оно што могу да ја кажем у овом моменту и што мислим искрено, а када је у питању Федерација да не постоји у овом моменту не постоји политичка опструкција од стране тих људи. Ту је у питању или ствар њихове нефункционалности или њихове разруђености, њихове сложености, у смислу да имају 11 кантона. Али они у овом моменту када ми пошаљемо јединствен матични број, нису у стању да нам потврде да ли одређена особа посједује некретнину на подручју Федерације БиХ, како је то закон дефинисао“, рекао је Амиџић.
Добили су, како наводи, увјеравање да ће у наредним данима бити технички опремљени и да ће се у комуникацији са УИО и Федерацијом моћи добити повратна информација.
„Оно што ми је криво. То је посао, који ће се завршити, одмах да кажем, а то су ствари техничке природе. И то истовремено показује компликованост БиХ и ево конкретно у овом случају, сви људи у Републици Српској испаштају зато што то тренутно не функционише. Узгред речено, много је више захтјева у Федерацији него у Републици Српској. Предњачи Тузла, иза Тузле је Сарајево, Бањалука, ту су негдје по броју захтјева“, рекао је Амиџић.
Он је изразио наду да ће Федерација што скорије уклонити настале недостатке јер осим Републике Српске, тренутно имају притиске и своје јавности.
„Оно што је мени криво, унутар Републике Српске, се показала ситуација да и у једну овако фину и стварно добру причу, а коју ћемо довести до краја, ви од тога правите политичку причу, па онда колеге из опозиције нападају нас из Републике Српске, што то не функционише, а нису напали људе из Федерације БиХ, који не достављају податке. Замислите тог апсурда“, говори Амиџић.
Директор Пореске управе Републике Српске, Горан Маричић, је како Амиџић наводи обезбиједио функционалност и проходност података, с друге стране Драган Станковић, директор РУГИПП-а је такође обезбиједио функционалност и проходност података тако да с те стране не постоји застој, једини застој који тренутно постоји је онај из Федерације.
„Умјесто сад да ми имамо подршку из Републике Српске и да извршимо притисак ка федералним органима, да раде свој посао како је дефинисано законом, ми имамо ситуацију да то неко окрене у политику и малте не, весели се овој ситуацији“, казао је Амиџић, а како наводи главни узрок таквом наступу су надолазећи избори.
„Могу слободно рећи, у неком политичком смислу да смо ми морална начела гурнули у неку страну и постали смо болестан народ у појединим сегментима, када говоримо о оним људима, који се баве политиком. Неко очекује да ће ради тога нека политичка партија добити глас више или глас мање. То нема везе са тим, то има везе са тим да ће неко на тај начин успјети да ријеши или не ријеши своје стамбено питање“, рекао је Амиџић.
Од наведеног, не треба правити политичку причу, како наводи Амиџић те наглашава да ће Федерација морати ријешити свој дио посла, којим је обавезује закон, а што у првом реду зарад притиска људи из Федерације, те је Амиџић изразио жаљење што је прошло већ нешто више од мјесец дана, а посао није завршен због компликованости и неувезаности унутар Федерације.
Амиџић је такође коментарисао и поједине наводе о томе да ће тржиште профитирати те да ће због поврата ПДВ-а поскупјети квадрат стана те ће дио користи намијењен грађанима бити намијењен инвеститорима.
„То сам највише чуо од стране ПДП-а, нека онда предложе да се укине тај закон, ако је тако лош и то је врло једноставно. Већ када урадите неку добру ствар, ви онда не можете да је прешутите. Прешутите и возите даље. Преко пута мене, када ми је неко политички супарник, и уради добру ствар, ако је нећу похвалити, ја ћу је прешутити. Можете ли препустити? Не можете. А ја имам исто питање за те људе. У претходном периоду, ми нисмо имали закон о поврату ПДВ-а на прву некретнину. Да ли је долазило до раста цијена станова? Шта је онда објашњење за то? То су глупости и о томе причају људи који се у то апсолутно не разумију“, поручује Амиџић.
Оно што њега весели, како наводи Амиџић јесте чињеница да ће поврат ићи директно на рачун корисника права те да исплата иде са јединственог рачуна.
„Не иде да Управа пребаци новац у буџете па то иде на ентитете, већ са јединственог рачуна. Данас добијете рјешење и у року од 48 сати на банковном рачуну, који сте доставили, добијете поврат ПДВа- из чега можете купити паркинг мјесто, опремити стан, купити већи стан, смањите кредитну обавезу, урадите шта год хоћете. А ови што критикују да то не ваља, нека предложе, ако имају храбрости, да се укине тај закон“, поручио је Амиџић.
Како наглашава Амиџић, представници Федерације су били на вријеме свјесни закона и протокола, али се нису на вријеме спремили те сада чекају и људи у Федерацији и људи у Републици Српској.
„Оно што јесу они знали већ три мјесеца је да ће Правилник бити, да ће они попустити, да ће Зијад Крњић попустити и да ће тај Правилник бити усвојен. Требали су се припремити за то. Институције које су се за то припремиле, код њих иде без проблема“, Амиџић се осврнуо и на правилник о радним мјестима на граничним прелазима те је додао:
„Они никада неће попустити када је у питању бољи живот људи у Републици Српској, али и ми смо показаи довољно сналажљивости да првазиђемо те проблеме. Имали су жељу да нови гранични прелаз затворе 19. али нису али што се тиче Зијада Крњића, нека иде околним путем, што се мене тиче, преко њега не мора прелазити никада. Оно што је он успио јесте показати колика је политичка мржња када је у питању Сарајево према нама који живимо у Републици Српској и да то не пролази и да у њиховим главама рат још увијек траје“, рекао је Амиџић.
Амиџић је казао да се на уцјене није пристајало те да новим прелазом данас пролазе и Срби и Бошњаци и Хрвати и сви други.
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