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Инспекција написала више од 27.000 КМ казни: ''Чешљали'' пекаре, угоститељске објекте

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15.09.2026 11:13

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Фото: АТВ

Инспектори Пореске управе ФБиХ су на подручју Мостара, Чапљине, Јабланице, Прозор-Раме и Коњица извршили 35 инспекцијских надзора и изрекли казне у укупном износу од 27.600 КМ.

Надзори су извршени код пореских обвезника који обављају дјелатности угоститељства, трговине, производње и продаје пекарских производа те других услужних дјелатности.

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Како су навели из инспекције, предмет контрола била је провјера поштовања одредби Закона о Пореској управи ФБиХ, Закона о фискалним системима у ФБиХ, Закона о јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса, Закона о доприносима и других пореских прописа.

Током инспекцијских надзора затечена су 22 пријављена радника, осам непријављених радника, осам објеката који нису имали одобрење за рад надлежног органа, осам обвезника који нису имали инсталиран фискални уређај и 14 обвезника који нису евидентирали промет путем фискалног уређаја.

Због утврђених неправилности, попут ангажовања непријављених радника, рада без одобрења надлежног органа, непостојања инсталираног фискалног уређаја и неевидентирања промета путем фискалног уређаја, запечаћено је пет објеката, а у 14 контрола издати су прекршајни налози с укупно изреченим новчаним казнама у износу од 27.600 КМ.

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Пореска управа ФБиХ – Кантонална пореска канцеларија Мостар наставиће спроводити инспекцијске надзоре и у наредном периоду. Стога се порески обвезници позивају да своје пословање ускладе с важећим законима.

(Црна-Хроника)

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Тагови :

ФБиХ

Инспекција

Казна

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