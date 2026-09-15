Нови обрачун у опозицији: Ко завршава политичку каријеру након избора?

Аутор:АТВ редакција
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Ко треба да се повуче из политике након избора - питање је које је довело до новог обрачуна у опозиционим странка, а главни актери су СДС-ов Младен Босић и Загорка Граховац из Листе за правду и ред.
Босић је најприје рекао да Небојша Вукановић треба да се повуче из трке за члана Предсједништва, а ако то не уради онда у случају неуспјеха треба да се повуче из политике.
Услиједио му је оштар одговор Загорке Граховац, која је Босића упитала ко се повукао из политике након свих неуспјеха СДС-а на изборима у претходне двије деценије.
"СДС је некада био најјача политичка странка у Републици Српској, а СНСД је готово двије деценије на власти. За све то вријеме мијењали сте предсједнике и кандидате и губили изборе, али ја се не сјећам да је ико послије пораза рекао: ја сам одговоран и зато завршавам политичку каријеру. На прошлим изборима ваш кандидат Мирко Шаровић изгубио је од Жељке Цвијановић са више од 100.000 гласова разлике. Ко је тада сносио политичку одговорност? Ко је морао да оде из политике? Нико", поручила му је Граховац и додала:
"И сада људи који иза себе имају читав низ изборних пораза говоре Вукановићу да се повуче и, ако их не послуша, треба да заврши политичку каријеру".
Она сматра да је СДС требало да моли Небојшу Вукановића да се кандидује.
"Направио је политичку организацију практично ни из чега, без начелника, директора, јавних предузећа и велике страначке инфраструктуре и постао један од најпрепознатљивијих и најборбенијих опозиционих политичара. Умјесто да размишљате како да ту енергију претворите у побједу, понашате се као да вама припада право да одређујете ко смије бити кандидат, а сви остали треба да се склоне. Управо зато бих питала: на основу чега СДС-у припадају оба кандидата? На основу изборних резултата? Снаге коју је некада имао? Или договора страначких руководстава?", пита Граховац и додаје:
"Небојша није тражио да СДС остане без кандидата. Листа за правду и ред подржава Бранка Бланушу за предсједника Републике Српске. Ми, дакле, кажемо: подржаћемо вашег кандидата за једну од двије најважније функције, а ваш одговор нама треба да буде: ваш кандидат за другу функцију нека се повуче? Па какав је то компромис? Поготово јер се за Вукановићеву кандидатуру знало мјесецима прије кандидатуре Маринка Божовића. Зашто је онда рјешење морало бити да се повуче Вукановић? Зашто није било обрнуто?".
Даље је Босићу поручила да би за њега требало да важи исти критеријум одговорности који сам поставља пред Вукановића.
"И ви, господине Босићу, нисте само посматрач који анализира ситуацију, како се представљате. Учествовали сте у разговорима и покушајима да се Вукановић повуче. Зато критеријум одговорности који постављате њему мора важити и за вас. Кажете да, по вашој процјени, Маринко Божовић има веће шансе. У реду. То је ваша процјена. Није резултат избора, није истраживање јавног мњења и није глас грађана. А ако ви имате право на своју процјену, имам и ја на своју", каже и додаје:
"По мојој процјени, да сте 2022. питали опозиционе бираче желе ли Мирка Шаровића или Небојшу Вукановића, кандидат би био Вукановић. Не тврдим да знам да би тако било, јер грађане нисте ни питали. Управо је то поента. И не мислим ни данас да подршка неколико страначких руководстава значи да Маринко Божовић има већу подршку опозиционих бирача. На основу чега то тврдите? Имате ли истраживање? Имате. Али проблем је што истраживање не говори оно што ви тврдите. Јер једно је подршка страначких руководстава, а сасвим друго подршка бирача".
На крају је упитала Босића ко ће сносити одговорност ако Вукановић буде имао више гласова од СДС-овог Маринка Божовића.
"Ако Вукановић изгуби, кажете да треба да сноси одговорност и заврши политичку каријеру. А ако добије више гласова од Маринка Божовића – ко ће онда сносити политичку одговорност? Хоће ли они који су данас тражили да се Вукановић повуче рећи: погријешили смо, сада се ми повлачимо? И да не испадне да одговорност тражим само од других – и ја преузимам одговорност за овај текст. Пишем га на своју руку и стојим иза сваке написане ријечи. А о томе ко има, а ко нема шансе, ко треба да остане у политици, а ко да оде, не одлучује ни Младен Босић, ни СДС, ни Вукановић, ни ја. Одлучују бирачи. И можда ће управо они показати коме је вријеме тек дошло, а коме је одавно било вријеме да преузме одговорност", закључила је Граховац.
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