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ФБиХ се задужује за додатних 50 милиона КМ

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14.09.2026 21:07

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ФБиХ се задужује за додатних 50 милиона КМ
Фото: АТВ

Федерација БиХ планира ново задужење од 50 милиона КМ емисијом обвезница заказаном за 6. октобар.

Сарајевска берза објавила је јавни позив за учешће у 66. емисији обвезница ФБиХ на овој берзи.

Планирани износ емисије је 50 милиона КМ, номинална вриједност трезорског записа 10.000 КМ, датум уплате по закљученим трансакцијама је 7. октобар, док је 7. октобар 2031. године датум њихових доспијећа, саопштено је из Берзе.

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Тагови :

ФБиХ

задужење

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