Кошарац: Позив на бојкот производа из Српске и Србије посљедица немоћи актуелне политике у Сарајеву

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац оцијенио је данас да су позиви на бојкот производа из Републике Српске и Србије посљедица немоћи актуелне политике у Сарајеву и настојања да радикализују политичку сцену.
Кошарац је указао да је ријеч о политици "тројке" која покушава да радикализацијом политичке сцене остане на власти у ФБиХ и кантонима, те да обезбиједи позицију на нивоу институција БиХ.
Здравље
Примала хемотерапију 11 година због рака који никада није имала
"То је политика Елмедина Конаковића. Показали су максималну шизофренију усмјерену против српског народа, Србије и Републике Српске", изјавио је Кошарац новинарима на Јахорини.
Он је упитао да ли ће они који позивају на бојкот бити досљедни и када је ријеч о гасу који у Сарајево долази преко Србије, као и о увозу робе неопходне за привреду и пољопривредну производњу у ФБиХ?
"Хоће ли рећи да неће кукуруз, да неће пшеницу, да неће брашно? Па реците то", навео је Кошарац и подсјетио да је Србија више пута показала добре сусједске односе и излазила у сусрет Сарајеву, укључујући и пандемију вируса корона.
Кошарац је оцијенио да позиви на бојкот могу имати посљедице и по привреду ФБиХ, указујући на компаније са сједиштем у том ентитету које послују и у Републици Српској.
БиХ
И даље активан пожар у овом дијелу БиХ: Потребан ангажман ер трактора
"Шта ћемо са трговачким маркетима чије је сједиште у ФБиХ, а имају пословне јединице у Републици Српској? Да ли је ико из Републике Српске рекао да то ради?", упитао је Кошарац.
Указао је да би значајан дисбаланс у пословању имале компаније из ФБиХ уколико би Република Српска узвратила истом мјером и позвала на бојкот производа из Федерације.
"Многе компаније у западној Херцеговини остале би без брендова чију дистрибуцију раде по БиХ", рекао је Кошарац.
Говорећи о односима према Србима у ФБиХ, Кошарац је рекао да, осим позива на бојкот, постоје и случајеви у којима људи остају без посла, те да се над Србима врши притисак због њихових ставова и активности на друштвеним мрежама.
"Једино сигурно мјесто за Србе у БиХ је Република Српска", рекао је Кошарац.
Кошарац је навео да се, према његовим сазнањима, прати ко шта "лајкује" на друштвеним мрежама, након чега се на појединце врши притисак, што је оцијенио као покушај "дисциплиновања српског народа".
"Не можете нас дисциплиновати. Ми имамо своју политику, свој фундамент, своју националну основу и патриотску димензију, која не угрожава ниједног Бошњака нити Хрвата", рекао је Кошарац.
Према његовим ријечима, Срби у Републици Српској су лојални Српској и српском народу, те је изразио жаљење што њихови сународници у ФБиХ доживљавају непријатности.
Хроника
Чека се судска одлука по оптужници против возача трамваја: У несрећи погинуо студент
"Ми смо патриоте, ми смо Срби, не мрзимо никога, сваком желимо добро, али своје не дамо, своје ћемо бранити и своје ћемо поштовати", поручио је Кошарац.
Кошарац је оцијенио да је позивање на бојкот дио политичког популизма који никоме не иде у корист и додао да су политички притисци на Републику Српску све мање ефикасни, због чега се притисак преноси на појединце.
"Они се на малом човјеку покушавају иживљавати тиме што је лајковао неку слику. Е, то је стварно мизерно и испод сваког нивоа", закључио је Кошарац.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
3 ч0
БиХ
5 ч0
БиХ
8 ч0
БиХ
2 д0
Најновије
Најчитаније
16
30
16
13
16
06
16
05
16
00
Тренутно на програму