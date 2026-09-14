Одгођен регионални протест превозника који је био планиран за данас

Аутор:АТВ редакција
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Регионални протест превозника који је био планиран за данас одгођен је након што је постигнут помак у преговорима са Европском унијом, посебно у дијелу који се односи на издавање виза за професионалне возаче са подручја Западног Балкана.
Из Конзорцијума Логистика наводе да је у БиХ одложен протест након што су то урадиле и њихове колеге из Србије.
Република Српска
Обиљежавање Дана српског јединства и националне заставе
Ипак, домаћи превозници најављују да би поново могли изаћи на граничне прелазе уколико њихови захтјеви не буду испуњени. Кључни се односи се на укидање или прилагођавање шенгенског правила 90 од 180 дана.
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