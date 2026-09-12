Минић: Крајње је вријеме да правда за српске жртве престане бити питање сарајевске политике

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је да је крајње вријеме да правда за српске жртве престане бити питање сарајевске политике и од правосудних институција затражио да коначно утврде све чињенице и одговорност за злочин над Србима у селу Бравнице код Јајца.
Минић је подсјетио да 31 годину породице 81 српског цивила убијеног у Бравницама, међу којима је било и осморо дјеце, чекају одговоре.
"Од правосудних институција захтијевамо да коначно утврде све чињенице и одговорност за овај злочин. Наставићемо инсистирати и истрајати у борби за истину, правду и достојанство сваке жртве", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Пуна 31 година навршиће се сутра од ратног злочина над српским цивилима у селу Бравнице код Јајца којег су починиле јединице Хрватске војске које су убиле више од 80 Срба, од три до 91 године.
Крајње је вријеме да правда за српске жртве престане бити питање политике. Тридесет једну годину породице 81 српског цивила убијеног у Бравницама, међу којима је било и осморо дјеце, чекају одговоре.— Саво Минић (@minic_savo) September 12, 2026
Од правосудних институција захтијевамо да коначно утврде све чињенице и…
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