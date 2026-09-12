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Минић: Крајње је вријеме да правда за српске жртве престане бити питање сарајевске политике

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12.09.2026 11:12

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Саво Минић
Фото: Срна

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је да је крајње вријеме да правда за српске жртве престане бити питање сарајевске политике и од правосудних институција затражио да коначно утврде све чињенице и одговорност за злочин над Србима у селу Бравнице код Јајца.

Минић је подсјетио да 31 годину породице 81 српског цивила убијеног у Бравницама, међу којима је било и осморо дјеце, чекају одговоре.

"Од правосудних институција захтијевамо да коначно утврде све чињенице и одговорност за овај злочин. Наставићемо инсистирати и истрајати у борби за истину, правду и достојанство сваке жртве", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Пуна 31 година навршиће се сутра од ратног злочина над српским цивилима у селу Бравнице код Јајца којег су починиле јединице Хрватске војске које су убиле више од 80 Срба, од три до 91 године.

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Тагови :

Саво Минић

Бравнице

Злочин у Бравницама

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