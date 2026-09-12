Влада улаже више од 30 милиона у високо образовање у Фочи

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске уложиће ове године у високо образовање и студентски стандард у Фочи више од 30 милиона КМ, изјавио је данас министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Српске Драга Мастиловић.
Мастиловић је, након полагања камена темељца за изградњу симулационог и административног центра Медицинског факултета у Фочи, истакао да ће Влада Српске за изградњу овог центра издвојити више од 4,8 милиона КМ, док ће факултет из властитих средстава обезбиједити два милиона КМ.
Градови и општине
Положен камен темељац за Симулациони центар Медицинског факултета у Фочи
Мастиловић је нагласио да је Медицински факултет у Фочи, са више од 2.500 студената из 40 земаља и преданим радом, заслужио пажњу и подршку ресорног министарства и Владе Републике Српске.
Он је истакао да ће нови објекат, када буде стављен у функцију, значајно побољшати услове рада запослених, али и обуке студената Медицинског факултета.
"Влада је инсистирала да овај пројекат почне што прије и ево, данас смо имали задовољство да започнемо радове", рекао је Мастиловић новинарима.
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Министар је похвалио декана Медицинског факултета Дејана Бокоњића и његов тим, као и ректора Универзитета у Источном Сарајеву Милана Кулића, наводећи да својим преданим радом високо образовање у овом дијелу Републике Српске подижу на виши ниво, преноси "Срна".
Мастиловић је најавио да се у Фочи ускоро очекује и почетак радова на новом студентском центру, за који је обезбијеђено више од 25 милиона КМ.
"Ако узмемо у обзир овај симулациони и административни центар, долазимо до чињенице да је Влада Републике Српске, на челу са премијером Савом Минићем, само у овој години у високо образовање и студентски стандард у Фочи уложила више од 30 милиона КМ", рекао је Мастиловић.
Он је оцијенио да су то добри примјери улагања, истичући да и Медицински и Богословски факултет, као и Фоча, то заслужују.
Симулациони и административни центар Медицинског факултета у Фочи биће објекат нове генерације који ће значајно допринијети образовању студената и додатно унаприједити услове за њихово студирање, оцијенио је данас у Фочи ректор Универзитета у Источном Сарајеву Милан Кулић.
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Кулић је, након полагања камена темељца за овај центар, истакао да га посебно радује визија руководства Медицинског факултета да се упусти у изградњу оваквог објекта, који ће, како је навео, дати немјерљив допринос образовању свих студената.
"Ово је јединствен објекат на овим просторима, регионално гледано, који ће дати немјерљив допринос образовању студената Медицинског факултета, прије свега када је ријеч о претклиничким вјештинама, прије него што студенти уђу у нашу Универзитетску болницу", рекао је Кулић новинарима.
Он је истакао да посебно радује то што је Влада Републике Српске препознала правац у којем треба да иде високо образовање, наводећи да у посљедњих неколико година улаже значајна средства у ову област.
Кулић је навео да се на Универзитету у Источном Сарајеву тренутно реализују пројекти вриједни око 25 милиона КМ, а да, када се томе додају улагања у студентски центар и изградњу новог студентског дома, постаје јасно да је ријеч о изузетно значајним средствима.
"Хвала Влади Републике Српске што је препознала да је будућност Републике Српске, а и сваког друштва које тежи да буде развијено, у високом образовању", навео је Кулић.
Декан Медицинског факултета Дејан Бокоњић рекао је да ће нови објекат створити још боље услове за развој међународне сарадње и рад са страним студентима и професорима.
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Он је захвалио Влади Републике Српске, премијеру Сави Минићу, ресорном министру Драги Мастиловићу, као и претходном министру за научнотехнолошки развој и високо образовање Жељку Будимиру и министру финансија Зори Видовић, који су препознали овај пројекат као један од развојно важних за Републику Српску и Фочу.
Бокоњић је захвалио и руководству Универзитета у Источном Сарајеву, Сенату и Управном одбору, као и Граду Фочи, који су подржали развој Медицинског факултета.
Он је навео да је изградња новог објекта постала насушна потреба јер Медицински факултет тренутно има више од 2.500 студената, од којих је између 750 и 800 страних студената из више од 40 земаља.
Према његовим ријечима, у новом центру биће савремени амфитеатри и учионице, али и симулациони центар са просторијама за интензивну његу, неурологију, симулацију порођаја и гинекологију, операционе сале и интернистички дио.
"Студенти ће прије уласка у клинику пролазити претклиничке и клиничке вјештине, како би након тога могли боље радити са пацијентима", рекао је Бокоњић.
Он је оцијенио да ће овај пројекат бити нови кључни искорак за Медицински факултет и његову препознатљивост, те захвалио свим садашњим и бившим запосленима и руководствима факултета који су својим радом и визијом допринијели његовом развоју.
Градоначелник Фоче Милан Вукадиновић рекао је да је изградња новог центра од великог значаја за унапређење високог образовања и развој града.
"Град Фоча је за ову намјену донирао земљиште и поздрављам Медицински факултет који је један од ријетких факултета који је обезбиједио властита средства, више од два милиона КМ за овај пројекат", рекао је Вукадиновић.
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