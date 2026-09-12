Тежак удес код Бањалуке, више повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној несрећи која се јуче догодила у Борковићима код Бањалуке повријеђене су три особе, објавили су ватрогасци.
Несрећа се догодила јуче око 09.10, а како је "Српскаинфо" писала, учествовао је један аутомобил.
Према фотографијама које је објавила Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука, аутомобил је слетио са пута и и преврнуо се на бок.
Република Српска
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На терен су одмах изашли ватрогасци, полиција и Хитна помоћ.
Увиђај су извршили полицијски службеници ПУ Бањалука, а обуставе саобраћаја није било.
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