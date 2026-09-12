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Тежак удес код Бањалуке, више повријеђених

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12.09.2026 12:27

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Несрећа у Борковићима
Фото: Фејсбук

У саобраћајној несрећи која се јуче догодила у Борковићима код Бањалуке повријеђене су три особе, објавили су ватрогасци.

Несрећа се догодила јуче око 09.10, а како је "Српскаинфо" писала, учествовао је један аутомобил.

Према фотографијама које је објавила Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука, аутомобил је слетио са пута и и преврнуо се на бок.

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На терен су одмах изашли ватрогасци, полиција и Хитна помоћ.

Увиђај су извршили полицијски службеници ПУ Бањалука, а обуставе саобраћаја није било.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

Бањалука

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