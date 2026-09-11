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Нормализован саобраћај: Завршен увиђај трагичне несреће

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11.09.2026 20:50

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Нормализован саобраћај: Завршен увиђај трагичне несреће
Фото: Срна

Нормализован је саобраћај на магистралном путу Рогатица-Устипрача, у мјесту Загановићи, након што је завршен полицијски увиђај саобраћајне несреће, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.

Једно лице преминуло је усљед повреда задобијених у судару три возила у овом мјесту на подручју Рогатице.

Лице је преминуло у Дому здравља Рогатица.

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Тагови :

несрећа

Саобраћајна несрећа

Рогатица

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