Нормализован саобраћај: Завршен увиђај трагичне несреће

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Нормализован је саобраћај на магистралном путу Рогатица-Устипрача, у мјесту Загановићи, након што је завршен полицијски увиђај саобраћајне несреће, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.
Једно лице преминуло је усљед повреда задобијених у судару три возила у овом мјесту на подручју Рогатице.
Лице је преминуло у Дому здравља Рогатица.
Хроника
Трагедија код Рогатице: Једна особа погинула у судару три возила
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму