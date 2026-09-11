Шарпланинац изуједао дјевојчицу

Аутор:АТВ редакција
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Након стравичног напада шарпланинца у Лисовићу код Барајева, стигле су најновије информације о здравственом стању дјевојчице (16) које је открио њен дједа, Селимир Стевановић.
Послије језивог пира који се јутрос одиграо на само неколико метара од породичне куће, када је комшијски пас од око 100 килограма напао дјевојчицу на путу до школе, породица се вратила са клинике гдје су љекари сатима збрињавали њене повреде, открио је дједа повријеђене дјевојчице.
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Несрећна тинејџерка је најприје превезена у Дом здравља у Барајеву, одакле су је због озбиљности ситуације хитно транспортовали на Инфективну клинику Клиничког центра, а потом и на Хирургију.
"Има уједе по задњици, леђима, пошто је он крупан, ваљда ју је шапом и ноктима изгребао… Сад су стигли из града, превијене су јој ране, и мораће ових дана да иде на превијања, чак је и требало да је ушивају али она није хтјела… Млада је она, зарашће то..", испричао је Селимир.
Након што су животиње накратко кренуле за власницом која је истрчала да их позове кући, звер од 100 килограма се изненада окренула и поново кренула у крвави напад.
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"Тај пас је побјегао из дворишта, са њим је био још један, неко их је позвао, они су кренули али се шарпланинац вратио и напао моју унуку… Она је потресена и остаће јој страх иако јако воли псе и животиње", додаје Селимир.
Застрашујући податак јесте и то да овај шарпланинац раније никада никога није напао. Како каже њен дједа, заштитила ју је једино жичана ограда уз коју се налазила, јер да ње није било, огромна животиња би сигурно скочила директно на њу, преноси "Информер".
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