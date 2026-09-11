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Сипала лијекове у пасуљ да не врати дугове: Укинута пресуда тровачици

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11.09.2026 17:48

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Сипала лијекове у пасуљ да не врати дугове: Укинута пресуда тровачици
Фото: Youtube/Kuhaj i peci/Pexel/Suzy Hazelwood

Апелациони суд у Београду укинуо је пресуду од 15 година затвора Душанки Тодоровић (75), која је оптужена да је лијековима тровала двојицу мушкараца у Железнику како им не би вратила дугове.

"Другостепени суд је усвајањем жалбе браниоца окривљене укинуо пресуду и предмет вратио Вишем суду у Београду на поновно суђење", објављено је на сајту тог суда. Првостепена пресуда, по оцјени Апелационог суда у Београду, садржи битне повреде одредаба кривичног поступка, јер нема јасне, непротиврјечне и довољне разлоге о одлучујућим чињеницама.

Иначе, Тодоровићева је била осуђена за два кривична дјела тешко убиство у покушају из користољубља. За свако кривично дјело изречена јој је била казна од по осам година, те је осуђена на јединствену казну затвора од 15 година.

Сипала лијекове у пасуљ и пиће

Душанки Тодоровић се на терет стављају два кривична дјела тешко убиство у покушају из користољубља и на подмукао начин. Сумња се да је у новембру 2019. године већом количином љекова тровала двојицу мушкараца из Железника како не би морала да им врати новац који је од њих раније позајмила.

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Сумња се да је 1. новембра 2019. године Драгиши ставила у пасуљ неколико таблета бромазепама, након чега се он онесвијестио. Пронашла га је ћерка, послије чега је хоспитализован. Тодоровићева је са њим била у емотивној вези и од њега је позајмила око 5.000 евра, али му новац није враћала иако је то тражио.

Други покушај тровања извела је 25. новембра 2019. године. Сумња се да је у Железнику Чедомиру ставила више таблета бромазепама у пиће. Овог човјека пронашао је унук у несвјесном стању, послије чега је такође хоспитализован, преноси Курир.

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Тагови :

Тровање

тровање храном

укинута пресуда

покушај убиства

Београд

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