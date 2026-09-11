Сипала лијекове у пасуљ да не врати дугове: Укинута пресуда тровачици

Аутор:АТВ редакција
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Апелациони суд у Београду укинуо је пресуду од 15 година затвора Душанки Тодоровић (75), која је оптужена да је лијековима тровала двојицу мушкараца у Железнику како им не би вратила дугове.
"Другостепени суд је усвајањем жалбе браниоца окривљене укинуо пресуду и предмет вратио Вишем суду у Београду на поновно суђење", објављено је на сајту тог суда. Првостепена пресуда, по оцјени Апелационог суда у Београду, садржи битне повреде одредаба кривичног поступка, јер нема јасне, непротиврјечне и довољне разлоге о одлучујућим чињеницама.
Иначе, Тодоровићева је била осуђена за два кривична дјела тешко убиство у покушају из користољубља. За свако кривично дјело изречена јој је била казна од по осам година, те је осуђена на јединствену казну затвора од 15 година.
Душанки Тодоровић се на терет стављају два кривична дјела тешко убиство у покушају из користољубља и на подмукао начин. Сумња се да је у новембру 2019. године већом количином љекова тровала двојицу мушкараца из Железника како не би морала да им врати новац који је од њих раније позајмила.
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Сумња се да је 1. новембра 2019. године Драгиши ставила у пасуљ неколико таблета бромазепама, након чега се он онесвијестио. Пронашла га је ћерка, послије чега је хоспитализован. Тодоровићева је са њим била у емотивној вези и од њега је позајмила око 5.000 евра, али му новац није враћала иако је то тражио.
Други покушај тровања извела је 25. новембра 2019. године. Сумња се да је у Железнику Чедомиру ставила више таблета бромазепама у пиће. Овог човјека пронашао је унук у несвјесном стању, послије чега је такође хоспитализован, преноси Курир.
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