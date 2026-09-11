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Чувена спортисткиња шокирала свијет: Била сам проститутка

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11.09.2026 17:23

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Жена у штиклама стоји испред бетонског зида.
Фото: pexels/Gratisography

Сузи Фавор Хамилтон спортискиња је коју памте пасионирани љубитељи атлетике. Три пута је учествовала на Олимпијским играма, а њена прича након завршетка каријере шокирала је све.

Американка је дању била спортискиња, а ноћу проститутка.

У својим мемоарима открила је да је ноћу имала нови идентитет и да се звала Кели Линди. Мјесто на којем је радила као проститутка био је Лас Вегас.

У својим мемоарима "Брза девојка" она је открила шокантне детаље из свог живота.

Све је почело када су она и супруг одлучили да прославе годишњицу брака у Лас Вегасу. Тада је Сузи свог супруга наговорила да скачу из падобрана и имају секс утроје са непознатом особом.

Онда је услиједила права "драма". Она није могла да престане да размишља о неком узбудљивијем и ризичнијем животу - вратила се у Вегас, овога пута сама.

Прво је одлучила да "изнајми" мушког пратиоца и са њим провела незаборавно вече... А, онда је услиједила још луђа идеја - "желим тиме да се бавим".

"Прије тога сам имала односе само са супругом. Рекла сам му да је он тек други мушкарац са којим сам спавала, а он је рекао да је то штета и да би требало то да радим чешће. Тада сам се навукла", написала је Сузи.

Супруга је обавијестила шта жели да ради, а он је покушао да утиче да се то промијени, међутим без успјеха.

"Погрешно ми је дијагностификован биполарни поремећај, лијечена сам на погрешан начин, а љекови које сам добила само су погоршали моје ментално стање."

Сузи је своје услуге наплаћивала око 600 евра, а њен тајни живот доспио је у јавност када је открила свој идентитет неким клијентима.

"Било је дана када сам пре подне трчала маратон, отишла на авион, дошла у Вегас и нашла се са пет мушкараца. Разоткривање је, на крају, испало најбоља ствар која ми се у животу десила. Тако сам почела лијечење и ослободила се".

(Курир)

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Тагови :

проституција

спорт

атлетичарка

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