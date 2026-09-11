ВИДЕО - Додатно убрзани радови на ауто-путу Београд - Бањалука

Аутор:АТВ редакција
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Аутопутеви Републике Српске саопштили су да су радови на изградњи будућег ауто-пута Београд – Бањалука додатно убрзани.
"Тренутно се изводе радови на првих седам километара, уз припреме за полагање првих слојева асфалта и изградњу објеката на траси. Динамика радова додатно је убрзана уочи завршетка радова на страни Србије и повезивања са новим интегрисаним граничним прелазом", поручили су из Аутопутева.
Ово Јавно предузеће на својој Фејсбук страници објавило је снимак радова на на дионици Рача - Бијељина.
Како радови теку погледајте у видео прилогу.
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