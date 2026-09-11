ВИДЕО - Додатно убрзани радови на ауто-путу Београд - Бањалука

Аутопутеви Републике Српске саопштили су да су радови на изградњи будућег ауто-пута Београд – Бањалука додатно убрзани.

"Тренутно се изводе радови на првих седам километара, уз припреме за полагање првих слојева асфалта и изградњу објеката на траси. Динамика радова додатно је убрзана уочи завршетка радова на страни Србије и повезивања са новим интегрисаним граничним прелазом", поручили су из Аутопутева.

Ово Јавно предузеће на својој Фејсбук страници објавило је снимак радова на на дионици Рача - Бијељина.

Како радови теку погледајте у видео прилогу.