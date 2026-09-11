Минић: У великом инвестиционом циклусу нисмо заборавили цркву

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска у великом инвестиционом циклусу није заборавила Српску православну цркву, изјавио је премијер Саво Минић који је у Теслићу посјетио парохијски дом у изградњи, посвећен краљу Драгутину, који се налази у порти Спомен-храма Пресвете Тројице.
Минић је истакао да је СПЦ веза која треба да окупља српски народ, а да је овај објекат у Теслићу који се гради више од духовног центра.
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"Овдје планирамо и да буду наши најмлађи. Желимо да нашу СПЦ ставимо у центар, у сваком смислу те ријечи, и сваки пут искористим и прилику да позовем наше свештенство да нас окупља, јер је то веома битно. Човјек који не вјерује ни у шта, не вјерује ни у себе", истакао је Минић.
Након што је са српским чланом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић обишао мјесто изградње за шта је Влада Републике Српске дала 1,2 милиона КМ, Минић је рекао да му је веома драго да се за кратко вријеме толико урадило.
"Договорили смо да ћемо обилазити и даље и без проблема можемо пратити ову градњу финансијским средствима. Сада је само на неимарима", навео је Минић, преноси "Срна".
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Цвијановићева је рекла да су овдје републичке институције уложиле значајна финансијска средства управо да би се изградио и парохијски дом и показала посвећеност вјери и окупљеност око традиције, а намјера је да служи генерацијама које ће доћи.
"Ми смо задовољни као генерација људи која је кроз институционални рад могла да допринесе да широм Републике Српске дижемо храмове, овакве домове, градимо путеве, ауто-путеве, школе, вртиће, студентске домове, мостове, све што је неопходно за живот становника", рекла је Цвијановићева.
Архијерејски намјесник теслићки Миладин Вуковић рекао је да радови напредују планираном динамиком и да ће прије краја јесени имати једну завршену фазу.
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"Користим прилику да се захвалим за сву подршку коју имамо с њихове стране, с надом да ћемо у предстојећем периоду још више и тјешње сарађивати и да ће чешће долазити да посјете објекат", навео је отац Миладин.
Настојања су, додао је, да се, уколико буду топлији дани у периоду зиме, и у том периоду настави градња.
"Идуће године настављамо у намјери да дођемо до крова", рекао је свештеник Вуковић.
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