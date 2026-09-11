Додик: СНСД увијек уз свој народ, јаки лидери знају како да се боре за Српску

Аутор:АТВ редакција
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Лидер СНСД-а Милорад Додик поручио је вечерас у Теслићу да је СНСД увијек уз свој народ и Републику Српску и да је то странка која зна како са јаким лидерима да се бори за слободу.
Додик је рекао да се данас води снажна политичка борба за јаку политичку Бањалуку и поручио да захваљујући јаким лидерима СНСД-а, заједно са коалиционим партнерима, нема попуштања политичком Сарајеву.
Он је сигуран у изборну побједу Жељке Цвијановић, за коју је рекао да је већ препознатљиво лице у међународној политици, као и Саве Минића, чија ће политика, како сматра, одржати економску и социјалну стабилност Српске.
Додик је на трибини СНСД-а у Теслићу истакао да је овај град херој и да се то цијени, те да је дио великог инвестиционог циклуса до 2030. године.
Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић каже да је много напора уложено у изградњу сваког дијела Републике Српске.
Она сматра да је Саво Минић најбољи кандидат за предсједника Републике Српске јер је као млади борац у Одбрамбено-отаџбинском рату осјетио шта значи жртва за слободу, и који обављајући важне функције успјешно одговара свим социјалним и економским изазовима.
Цвијановићева је истакла да данашња времена траже непоколебљиву политику и јаке лидере и поручила да се нада да ће их Теслић у томе подржати.
Поручила је окупљеним Теслићанима да као велики тим, уз Милорада Додика, у Сарајеву воде чврсту, јаку и непоколебљиву политику на корист Републике Српске, преноси "Срна".
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић рекао је да нема коцкања са Српском и да је вријеме за изграђене политичаре попут Жељке Цвијановић, која се доказала у дипломатској борби, како са политичким Сарајевом, тако и у изношењу истине о догађајима и процесима у међународним институцијама, а све за добробит Републике Српске.
Кандидат СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске из Изборне јединице пет Радислав Ђурић рекао је да су за Теслић веома важни инфраструктурни пројекти, који ће бити реализовани захваљујући подршци лидера ове странке, као и носилаца инокосних функција.
Позвао је Теслићане да дају допринос и 4. октобра укажу повјерење кандидатима СНСД-а за предсједника Републике Српске Сави Минићу и за српског члана Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић.
Кандидат СНСД-а за Народну скупштину Српске из Изборне јединице пет Биљана Кузмановић истакла је да је СНСД велика породица, а лидери ове политичке партије увијек уз свој народ и Републику Српску.
У Теслићу су вечерас представљени кандидати СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске из Изборне јединице пет и за Парламентарну скупштину БиХ из Изборне јединице два.
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