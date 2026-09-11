Обиљежено 25 година од терористичког напада у САД-у

Аутор:Инес Ђанковић
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Двадесет пет година након терористичких напада 11. септембра, завршава се изградња посљедње пословне куле Свјетског трговинског центра. чиме се приводи крају вишедеценијски процес обнове овог дијела Менхетна.
Четврт вијека од 11. септембра, дана који је промијенио Америку, али и свијет. Звуком звона, минутом ћутања и читањем имена страдалих, породице жртава, преживјели и амерички званичници одали су пошту жртвама најсмртоноснијег терористичког напада на америчком тлу.
Звоно је означило тренутак када је први отети авион ударио у Свјетски трговински центар, а потом је минутом ћутања одата пошта свим страдалим. Током церемоније минутама ћутања обиљежени су и тренуци када су два авиона, која су отели милитанти Ал Каиде, ударила у куле Свјетског трговинског центра, као и тренуци када се свака од кула срушила.
Породице жртава, преживјели и амерички званичници окупили су се у на Меморијалном центру посвећеном нападима. Припадници оружаних снага носили су велику америчку заставу. Породице преминулих носиле су фотографије својих најмилијих и гласно читали имена свих жртава.
Застава САД-а на зиду Пентагона и интонирање америчке химне у знак обиљежавања двадесет пете годишњице најсмртоноснијег напада на америчком тлу. То је дио церемоније коју другу годину заредом организује амерички предсједник Доналд Трумп у тој згради која је била мета напада .
"Данас обнављамо свету заклетву коју смо први пут положили у њихово име прије четврт вијека.Никада, баш никада нећемо заборавити. Зато се данас боримо. Немамо избора.
Може постојати само побједа.Боримо се снажно. Боримо се за побједу. И увијек ћемо се сећати жртава и породица страдалих 11. септембра 2001. године – датума који је, нажалост, веома познат. Не можемо заборавити тај тренутак огромног и ужасног зла који се догодио у овом свијету. Зла усмјереног на уништење свега што је добро, али се такође сјећамо како је Америка одговорила на то зло", рекао је амерички предсјендик
Доналд Трамп.
Тачно прије четврт вијека 19 терориста, повезаних са Ал Каидом, отело је четири авиона и извело самоубилачке нападе на америчком тлу. Први авион "Американ ерлајнза" улетио је у сјеверни торањ Свјетског трговинског центра на доњем Менхетну, а двадесетак минута касније авион "Јунајтед ерлајнза" ударио је у јужну кулу. Трећи авион отет изнад Охаја пао је на западну страну Пентагона и изазвао урушавање зграде. Четврти авион летио је у правцу Вашингтона, али се срушио у поље у Пенсилванији. Куле близнакиње са по 110 спратова срушиле су се за мање од два часа. Напади су довели до преокрета у америчкој спољној и политици националне безбједности. Услиједили су ратови у Авганистану и Ираку, јачање безбједносних мјера и велике промјене у начину путовања авионом и раду амер
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