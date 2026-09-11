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Жикина династија 3: Хаос у болници

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Извор:

АТВ

11.09.2026 20:19
Жикина династија 3: Хаос у болници

„Жикина династија 3” је југословенскса комедија из 1988. године, у режији Зорана Чалића.

Након саобраћајне незгоде, Жика и Милан завршавају у претрпаној и хаотичној болници. Како би избјегли одговорност, одлучују да се праве луди, али убрзо упадају у низ урнебесних авантура са осталим необичним пацијентима.

Филм је девети и посљедњи наставак серијала „Луде године”.

„Жикина династија 3” – субота у 22 часа и 30 минута.

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