Жикина династија 3: Хаос у болници

Извор:
АТВ
„Жикина династија 3” је југословенскса комедија из 1988. године, у режији Зорана Чалића.
Након саобраћајне незгоде, Жика и Милан завршавају у претрпаној и хаотичној болници. Како би избјегли одговорност, одлучују да се праве луди, али убрзо упадају у низ урнебесних авантура са осталим необичним пацијентима.
Филм је девети и посљедњи наставак серијала „Луде године”.
„Жикина династија 3” – субота у 22 часа и 30 минута.
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