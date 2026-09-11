Нови детаљи хорора: Генерал снимљен како крвнички туче жену па пронађен упуцан у главу

Аутор:АТВ редакција
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Само неколико сати прије него што је себи одузео живот, 61-годишњи мушкарац брутално је претукао жену са којом је наводно имао аферу.
Генерал-потпуковник румунске војске Дорин Јоницапронађен је мртав, упуцан, у својој кући у области Прахова, а према писању портала "Обсерватор њуз" у питању је самоубиство, које је дошло као трагични епилог наводног љубавног троугла.
Само неколико сати прије него што је себи одузео живот, 61-годишњи мушкарац брутално је претукао жену са којом је наводно имао аферу.
Полиција је интервенисала због инцидента, а генералу је изречена забрана приласка. Потом је отишао код супруге, узео пиштољ и нестао без трага. Један рођак пронашао га је мртвог у петак ујутру.
Сцене екстремног насиља забиљежила је надзорна камера у ходнику зграде у једном луксузном насељу надомак пријестонице. Генерал Дорин Јоница немилосрдно удара 46-годишњу жену, за коју се наводи да је била његова љубавница, преноси "Телеграф".
Под кишом удараца песницама и ногама жртва пада на под. Бивши припадник Румунске војске потом се враћа и поново је удара. Жена једва успијева да устане и одлази по помоћ. Жртва пензионисаног генерала некада се бавила спортом на врхунском нивоу и била је регистрована као такмичарка у мачевању у оквиру ЦСА Стеауа Букурешт.
Генерал Јоница имао је изузетну војну каријеру која је трајала више од три деценије.
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