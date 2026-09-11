Грађане БиХ чека нови образац прије пута: Ово ће вас питати

Аутор:АТВ редакција
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Грађане Босне и Херцеговине који с биометријским пасошем путују без визе у Хрватску, Словенију, Аустрију, Њемачку и друге европске земље ускоро очекује нова обавеза.
Прије путовања морат ће путем интернета поднијети захтјев за ЕТИАС путно одобрење.
Међутим, ЕТИАС тренутно још није у примјени. Европска унија службено наводи да би систем требао почети с радом у посљедњем тромјесечју 2026. године, али тачан датум почетка још није објављен. Путници тренутно не требају подносити никакве захтјеве.
Када ЕТИАС почне с радом, држављани БиХ који имају биометријски пасош моћи ће захтјев поднијети путем службене интернет странице или мобилне апликације. ЕТИАС неће бити виза, већ претходно електронско одобрење за путовање у 30 европских земаља које примјењују овај систем.
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Захтјев неће садржавати само име, презиме и број пасоша. Путници ће морати одговорити и на неколико питања која се односе на сигурност, ранија путовања и евентуалне проблеме са законом.
Од подноситеља захтјева тражит ће се име и презиме, презиме при рођењу, датум и мјесто рођења, спол, држављанство, држава рођења и имена родитеља. Уносит ће се и евентуална друга држављанства или друга имена којима се особа користи.
Бит ће потребно навести податке из пасоша, датум његовог издавања и истека, адресу становања, е-маил адресу и, ако је доступно, број телефона.
ЕТИАС ће тражити и податак о завршеном нивоу образовања те тренутном занимању. У одређеним случајевима, ако захтјев буде ишао на додатну ручну провјеру, надлежна држава моћи ће затражити тачно радно мјесто и назив послодавца, а од студената назив образовне установе.
Путник ће морати навести и земљу у коју прво намјерава путовати. Адреса првог боравка може се такођер унијети у пријаву.
Највише пажње изазивају сигурносна питања.
Путници ће морати одговорити јесу ли у посљедњих 25 година били осуђени за терористичко казнено дјело или у посљедњих 15 година за одређена друга тежа казнена дјела наведена у правилима ЕТИАС-а. Ако је одговор потврдан, тражит ће се додатне информације, укључујући гдје и када је особа осуђена.
Сљедеће питање односит ће се на ратне и конфликтне зоне.
Подноситељ ће требати одговорити је ли у претходних десет година боравио у одређеној ратној или конфликтној зони те због чега је тамо боравио. Потврдан одговор неће аутоматски значити одбијање захтјева, али може довести до додатних питања и провјера.
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ЕТИАС ће питати и је ли путнику током претходних десет година нека држава наредила да напусти њезин териториј или му издала одлуку о повратку.
Ако особа на неко од сигурносних питања одговори потврдно, електронски образац може отворити додатни сет унапријед дефинираних питања.
За разлику од ЕЕС-а који већ прикупља биометријске податке на граници, у самој ЕТИАС пријави неће се тражити отисци прстију нити други нови биометријски подаци. Европска комисија такођер наглашава да пријава неће садржавати питања о здравственом стању путника.
За малољетнике ће захтјев подносити родитељ, особа која има родитељско право или законски скрбник. У пријави ће се наводити и њихови контакт подаци.
Посебна правила вриједит ће за особе које се позивају на статус члана породице држављанина ЕУ. Од њих ће се тражити подаци о тој особи и објашњење породичне везе.
ЕТИАС захтјев коштат ће 20 еура. Накнаду неће плаћати особе млађе од 18 нити старије од 70 година, а ослобођене могу бити и одређене категорије чланова породице грађана ЕУ.
Већина захтјева требала би бити обрађена у року од неколико минута.
Ако аутоматска провјера не буде довољна, одлука се може чекати до четири дана. Рок може бити продужен до 14 дана када се од путника затраже додатни документи или информације, односно до 30 дана ако буде потребан разговор с надлежним тијелом. Због тога ЕУ савјетује да се ЕТИАС не оставља за посљедњи тренутак прије пута.
Одобрени ЕТИАС бит ће електронски повезан с пасошем и вриједит ће до три године или до истека пасоша, овисно о томе што наступи раније. Ако путник добије нови пасош, морат ће затражити и нови ЕТИАС.
ЕТИАС неће мијењати правило краткотрајног боравка. Грађани БиХ и даље ће у правилу моћи боравити највише 90 дана унутар било којих 180 дана.
Путници из Босне и Херцеговине требају посебно обратити пажњу на једну ствар: ЕТИАС ће бити доступан само власницима биометријског пасоша. Европска комисија изричито наводи Босну и Херцеговину међу земљама чији држављани с биометријским пасошем могу користити ЕТИАС, док је за друге врсте путних исправа у правилу потребна виза.
Захтјев ће се подносити само преко службене ЕТИАС странице или службене апликације. Будући да систем још није почео с радом, свака интернет страница која тренутно нуди могућност да грађани БиХ „добију ЕТИАС“ или одмах плате одобрење није службена ЕТИАС пријава Европске уније, преноси ГПМаљевац.
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