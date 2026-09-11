Какав петак за двојицу Лото играча: Пао Џокер, додијељен и нови ауто

Аутор:Стеван Лулић
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У 73. колу игре Лото извучени су бројеви 19, 7, 16, 29, 30, 5 и 4.
Главна премија била је вриједна невјероватних 3.700.000 марака, а чак два играча су имала прилику да је освоје.
Они су чекали бројеве 2 и 3, али је изашао број четири.
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Иако није извучена милионска премија чак шест играча освојило је шестице вриједне по више од 12 хиљада марака.
Игра Лото плус је била још више вриједна са 6.350.000 КМ.
У овој игри су извучени бројеви 12, 16, 17, 25, 15, 27 и 9.
Већ послије шест извучених бројева било је јасно да ни у овој игри неће бити главног добитника јер нико није био "штела".
Џокер је у овом колу био вриједан 240 хиљада марака, а добитна комбинација гласила је - 280859.
За разлику од претходне двије игре у овој је срећни добитник извучен.
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Управо овај број је некоме донио вриједну награду вриједну поменутих 240 хиљада марака.
Овог петка је извучен и први од четири пежоа 308 у бонус игри.
Срећни добитник је свој листић уплатио у Великој Плани прије три дана, 8. септембра у 14:15 сати.
Број добитног листића је 01-00145-37-2-26-00287.
Лото извлачење могли сте да пратите уживо на програму Алтернативне телевизије.
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