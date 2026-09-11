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Какав петак за двојицу Лото играча: Пао Џокер, додијељен и нови ауто

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11.09.2026 20:15

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Лото / Лутрија
Фото: АТВ

У 73. колу игре Лото извучени су бројеви 19, 7, 16, 29, 30, 5 и 4.

Главна премија била је вриједна невјероватних 3.700.000 марака, а чак два играча су имала прилику да је освоје.

Они су чекали бројеве 2 и 3, али је изашао број четири.

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Иако није извучена милионска премија чак шест играча освојило је шестице вриједне по више од 12 хиљада марака.

Лото плус

Игра Лото плус је била још више вриједна са 6.350.000 КМ.

У овој игри су извучени бројеви 12, 16, 17, 25, 15, 27 и 9.

Већ послије шест извучених бројева било је јасно да ни у овој игри неће бити главног добитника јер нико није био "штела".

Џокер

Џокер је у овом колу био вриједан 240 хиљада марака, а добитна комбинација гласила је - 280859.

За разлику од претходне двије игре у овој је срећни добитник извучен.

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Управо овај број је некоме донио вриједну награду вриједну поменутих 240 хиљада марака.

Бонус игра

Овог петка је извучен и први од четири пежоа 308 у бонус игри.

Срећни добитник је свој листић уплатио у Великој Плани прије три дана, 8. септембра у 14:15 сати.

Број добитног листића је 01-00145-37-2-26-00287.

Лото извлачење могли сте да пратите уживо на програму Алтернативне телевизије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Лото

Лото Џокер

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Извучен Лото Џокер

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