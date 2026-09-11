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МУП Српске увео двије забране

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11.09.2026 16:17

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МУП Републике Српске, полиција, грб
Фото: АТВ

МУП Републике Српске увео је двије забране за понедјељак, 14. септембар, за више дионица на подручју Српске у периоду од 12 до 24 сата.

У питању је забрана саобраћања теретних возила на појединим дионицама и забрана превоза експлозивних материја.

Забране су уведене у циљу предузимања мјера и радњи поводом обиљежавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Забрана саобраћања теретних возила преко 7,5 тона не односи се на теретна возила јавних и комуналних служби и возила која ће бити ангажована на активностима поводом обиљежавања свечаности.

Дионице на којима су уведене забране су:

  • магистрални пут М-1 115, на дионици ГП Рача (граница РС/РСР) - Бијељина;
  • магистрални пут М-1 104, на дионицама Бијељина граница РС/ДБ (Брчко) и граница РС/ДБ (Брчко) - Шамац;
  • магистрални пут М-1 105, на дионици Шамац - Модрича (Јакеш) - Шешлије Јоховац;
  • магистрални пут М-1 102, на дионици Чатрња - ГП Градишка,
  • магистрални пут М-1 101, на дионицама граница РС/РХР (Градишка) - Градишка и Клашнице 2 - Бања Лука 2,
  • ауто-пут, на дионици Бања Лука - Добој (Јоховац) и дионици Градишка - Бања Лука.

Забрана и за возила преко 3 и по тоне

У истом периоду биће забрањен саобраћај возила преко три и по тоне, осим теретних возила јавних и комуналних служби и возила која ће бити ангажована на активностима поводом обиљежавања.

Ова забрана на снази ће бити на свим улицама на територији града Бањалука, изузев улица на дионици магистралног пута М-1 108, Раде Радића, Булевар војводе Степе Степановића, Булевар војводе Петра Бојовића, Булевар српске војске, Књаза Милоша, Бранка Поповића (источни транзит) и магистралног пута М-1 101, Мањачких устаника, Омладинска и Крајишких бригада до раскрснице са улицом Ранка Шипке (западни транзит).

Превоз експлозивних материја и војне опреме забрањен је на сљедећим дионицама:

  • магистрални пут М-1 115, на дионици ГП Рача (граница РС/РСР) - Бијељина;
  • магистрални путу М-1 104, на дионицама Бијељина - граница РС/ДБ (Брчко) и граница рс/ДБ (Брчко) - Шамац;
  • магистрални пут М-1 105, на дионици Шамац - Модрича (Јакеш) - Шешлије - Јоховац;
  • магистрални пут М-1 102, на дионици Чатрња - ГП Градишка,
  • магистрални пут М-1 101, на дионицама граница РС/РХР (Градишка) - Градишка и Клашнице 2 - Бања Лука 2,
  • ауто-пут, на дионици Бања Лука - Добој (Јоховац) и дионици Градишка - Бања Лука.

Ова забрана не односи се на превоз противградних ракета за потребе ЈП ”Противградна превентива Републике Српске” ад. Градишка.

"Министарство у сједишту, полицијске управе и полицијске станице за наведене дане неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме", истичу у МУП-у.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

забрана

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

МУП Републике Српске

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