Logo

"Валер актуел": Срби жртве дезинформативне кампање

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
11.09.2026 12:20

Коментари:

0
Сахрана генерала Ратка Младића
Фото: Таnjug/AP/AMIR HAMZAGIĆ

Срби су током рата у БиХ били жртве велике дезинформативне кампање која их је демонизовала, а такав наратив оживљен је након смрти генерала Ратка Младића и његове сахране, пише Фредерик Сајо у ауторском тексту за француски недјељник "Валер актуел".

Након што је предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен изразила шок због снимака са сахране и присуства званичника, Сајо пита да ли је западна политика према Балкану спремна да преиспита сопствене пропусте и одговорност у вријеме распада Југославије.

Аутор текста наводи да сахрана јасно показује да пресуда Младићу за ратне злочине наилази на широко одбацивање у српском народу.

"То не значи да они оправдавају злочине, већ оспоравају њихову стварност или барем њихов обим и мотиве како их представљају западни медији и Хашки трибунал", навео је Сајо у тексту под насловом "Србија: шта открива сахрана генерала Ратка Младића".

Он је указао да је Хашки трибунал учинио све што је могуће да покаже да чак ни не покушава да буде објективан, будући да практично није било осуда за ратне злочине почињене над Србима.

Сајо је истакао да Срби доживљавају генерала Младића као хероја, јер их је током рата заштитио од онога што се догодило њиховим прецима у Другом свјетском рату, о чему свједочи и усташки логор Јасеновац, као и од стварања исламске државе како ју је замишљао исламистички муслимански вођа Алија Изетбеговић.

"Разлика у перцепцији смрти и сахране генерала Младића између српског јавног мњења и западних лидера, као и од стране многих њихових медијских портпарола, показује да историја балканских ратова тек треба да се напише", навео је Сајо.

Он указује да то посебно важи за ЕУ, која носи терет свог неуспјеха да управља великом кризом на свом континенту.

"И она истрајава у овој грешци тако што тренутно нуди своју прећутну подршку политици `легалног` етничког чишћења косовских Срба коју спроводи етнонационалиста Аљбин Курти", наводи се у тексту.

Сајо упозорава да све ово може довести до поновног пораста тензија.

"Само праведношћу, једном од европских вриједности, признањем свих злочина почињених у бившој Југославији и осудом одговорних, као и признањем тешке одговорности ЕУ и САД у тим злочинима, може се омогућити заједничка будућност", навео је Сајо, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ратко Младић

Сахрана Ратка Младића

Срби

жртве

Валер актуел

Коментари (0)

Више из рубрике

Коначно киша у Херцеговини: Крај пожарима који су пустошили југ Српске

Друштво

Коначно киша у Херцеговини: Крај пожарима који су пустошили југ Српске

2 ч

0
Данас се навршило 112 година од рођења најомиљенијег и најпоштованијег поглавара СПЦ-а

Друштво

Данас се навршило 112 година од рођења најомиљенијег и најпоштованијег поглавара СПЦ-а

2 ч

0
Код Бугојног од мине страдало 10 оваца

Друштво

Код Бугојног од мине страдало 10 оваца

3 ч

0
Одрон Травник-Кнежево

Друштво

Возачи, опрез! Одрон на путу Травник–Кнежево

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

17

Подигнута оптужница против седам особа због пожара у Дому пензионера у Тузли

14

08

Харис Џиновић поново говорио о Мелини: Јако сам је волио

14

07

Аутопутеви Српске: Потписани уговори о донацијама са десет корисника у Зворнику

14

06

АфД поднијела кривичну пријаву против Мерца

14

02

Пожар код Острога, у борбу са ватром укључен и хеликоптер

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима