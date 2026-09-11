"Валер актуел": Срби жртве дезинформативне кампање

Аутор:АТВ редакција
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Срби су током рата у БиХ били жртве велике дезинформативне кампање која их је демонизовала, а такав наратив оживљен је након смрти генерала Ратка Младића и његове сахране, пише Фредерик Сајо у ауторском тексту за француски недјељник "Валер актуел".
Након што је предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен изразила шок због снимака са сахране и присуства званичника, Сајо пита да ли је западна политика према Балкану спремна да преиспита сопствене пропусте и одговорност у вријеме распада Југославије.
Аутор текста наводи да сахрана јасно показује да пресуда Младићу за ратне злочине наилази на широко одбацивање у српском народу.
"То не значи да они оправдавају злочине, већ оспоравају њихову стварност или барем њихов обим и мотиве како их представљају западни медији и Хашки трибунал", навео је Сајо у тексту под насловом "Србија: шта открива сахрана генерала Ратка Младића".
Он је указао да је Хашки трибунал учинио све што је могуће да покаже да чак ни не покушава да буде објективан, будући да практично није било осуда за ратне злочине почињене над Србима.
Сајо је истакао да Срби доживљавају генерала Младића као хероја, јер их је током рата заштитио од онога што се догодило њиховим прецима у Другом свјетском рату, о чему свједочи и усташки логор Јасеновац, као и од стварања исламске државе како ју је замишљао исламистички муслимански вођа Алија Изетбеговић.
"Разлика у перцепцији смрти и сахране генерала Младића између српског јавног мњења и западних лидера, као и од стране многих њихових медијских портпарола, показује да историја балканских ратова тек треба да се напише", навео је Сајо.
Он указује да то посебно важи за ЕУ, која носи терет свог неуспјеха да управља великом кризом на свом континенту.
"И она истрајава у овој грешци тако што тренутно нуди своју прећутну подршку политици `легалног` етничког чишћења косовских Срба коју спроводи етнонационалиста Аљбин Курти", наводи се у тексту.
Сајо упозорава да све ово може довести до поновног пораста тензија.
"Само праведношћу, једном од европских вриједности, признањем свих злочина почињених у бившој Југославији и осудом одговорних, као и признањем тешке одговорности ЕУ и САД у тим злочинима, може се омогућити заједничка будућност", навео је Сајо, преноси Срна
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