Драма у Словенији: Младић отео оружје полицајцу, ранио га и побјегао

Аутор:АТВ редакција
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Двадесетједногодишњак је данас на ауто-путу Горењска током полицијског испитивања отео оружје полицајцу, пуцао у њега и побјегао.
Младић је, према наводима полиције, претходно изазвао саобраћајну незгоду у Водицама, на љубљанској обилазници.
Након што је пуцао на полицајца, сјео је у полицијско возило и побјегао у правцу Крања, а ухваћен је у Радовљици, преноси словеначка телевизија.
Повријеђени полицајац је превезен у здравствену установу и није животно угрожен.
Осумњиченом двадесетједногодишњем држављанину Словеније одређен је притвор.
Према незваничним информацијама, на подручју око радовљичке школе налазило се неколико полицијских возила, хеликоптер је био у ваздуху, а полицајци су усмјеравали пролазнике ка оближњим улицама.
Због увиђаја на лицу мјеста, затворен је горењски ауто-пут на излазу Шмартно у правцу ка Крању, преноси Срна.
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