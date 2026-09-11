Logo

Драма у Словенији: Младић отео оружје полицајцу, ранио га и побјегао

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
11.09.2026 13:07

Коментари:

0
Драма у Словенији: Младић отео оружје полицајцу, ранио га и побјегао

Двадесетједногодишњак је данас на ауто-путу Горењска током полицијског испитивања отео оружје полицајцу, пуцао у њега и побјегао.

Младић је, према наводима полиције, претходно изазвао саобраћајну незгоду у Водицама, на љубљанској обилазници.

Након што је пуцао на полицајца, сјео је у полицијско возило и побјегао у правцу Крања, а ухваћен је у Радовљици, преноси словеначка телевизија.

Повријеђени полицајац је превезен у здравствену установу и није животно угрожен.

Осумњиченом двадесетједногодишњем држављанину Словеније одређен је притвор.

Према незваничним информацијама, на подручју око радовљичке школе налазило се неколико полицијских возила, хеликоптер је био у ваздуху, а полицајци су усмјеравали пролазнике ка оближњим улицама.

Због увиђаја на лицу мјеста, затворен је горењски ауто-пут на излазу Шмартно у правцу ка Крању, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Словенија

полицијада

Коментари (0)

Више из рубрике

Потоп у Сплиту: Вода продире у бројне објекте широм града

Регион

Потоп у Сплиту: Вода продире у бројне објекте широм града

3 ч

0
полиција Хрватска

Регион

Детаљи ужаса у Загребу: Чистачица покушала да помогне ученику, па и она избодена

4 ч

0
Полицијско ауто

Регион

Ученик избо другог ученика и радницу школе: Ужас у Загребу

5 ч

0
Двоје мртвих у тешкој несрећи: Аутомобил ударио у бандеру и преполовио се!

Регион

Двоје мртвих у тешкој несрећи: Аутомобил ударио у бандеру и преполовио се!

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

17

Подигнута оптужница против седам особа због пожара у Дому пензионера у Тузли

14

08

Харис Џиновић поново говорио о Мелини: Јако сам је волио

14

07

Аутопутеви Српске: Потписани уговори о донацијама са десет корисника у Зворнику

14

06

АфД поднијела кривичну пријаву против Мерца

14

02

Пожар код Острога, у борбу са ватром укључен и хеликоптер

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима