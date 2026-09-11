Минић отворио Свјетски куп и 21. Балканско џију-џицу првенство у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Град Бањалука од 10. до 13. септембра домаћин је Свјетског купа у дисциплинама дуо систем и дуо шоу, те 21. Отвореног првенства Балкана у џију-џицу, а које је данас свечано отворио предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.
Дворану "Борик“ испунило је 1.200 такмичара из 24 земље. Организатор је Џију-џицу савез Републике Српске.
Генерални секретар Џију-џицу савеза Српске Данијел Блажић истакао је да ће овогодишње такмичење имати посебну тежину, јер је Свјетски куп добио статус рангираног турнира Свјетске федерације, који доноси бодове за Свјетске игре у Њемачкој.
"Свима желим много успјеха, а онима, који нису из Републике Српске, желим да из Бањалуке понесу најљепше успомене и да нам дођу опет. Нека најбољи побиједи", поручио је Минић те се захвалио организаторима на догађају и прилици да и такмичари из Републике Српске као и сама Српска покажу своје квалитете у гостопримљивост.
Остали спортови
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Минић је обраћање завршио спортским џију-џицу поздравом: "Осу", а што су сви присутни поздравили аплаузом.
Подсјећања ради, на Отвореном првенству Балкана пријављена су 982 такмичара, док ће на Свјетском купу у дуо систему наступити 111 парова. То је више од 1.200 такмичара који ће посјетити Бањалуку.
Поред њих, долазе и најбоље свјетске судије, а потврђен је и долазак предсједника Европске и Свјетске џију-џицу федерације. Бањалука ће ових дана бити центар џију-џицуа, не само у региону већ и у Европи.
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