Удес код Градишке: Возило из пратње Драшка Станивуковића прешло у супротну траку

Аутор:АТВ редакција
Коментари:4
Возило које је било у пратњи градоначелника Бањалуке прешло је у супротну траку и сударило се са другим возилом, пише портал Провјерено.инфо.
Незгода се догодила у мјесту Орахова код Градишке и на срећу, нема повријеђених.
У возилу иза, како сазнаје овај портал, био је и градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
Увиђај у току.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
3 ч3
Република Српска
1 д4
Бања Лука
1 д0
Република Српска
5 д12
Бања Лука
3 ч3
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
4 ч1
Бања Лука
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
49
17
48
17
39
17
34
17
31
Тренутно на програму