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Удес код Градишке: Возило из пратње Драшка Станивуковића прешло у супротну траку

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11.09.2026 14:58

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Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

Возило које је било у пратњи градоначелника Бањалуке прешло је у супротну траку и сударило се са другим возилом, пише портал Провјерено.инфо.

Незгода се догодила у мјесту Орахова код Градишке и на срећу, нема повријеђених.

У возилу иза, како сазнаје овај портал, био је и градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.

Увиђај у току.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Драшко Станивуковић

удес

Бањалука

Градишка

ПСС

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