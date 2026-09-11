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Вулин: Они који заговарају политику укидања Српске највећи су непријатељи опстанка БиХ

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11.09.2026 15:41

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Вулин: Они који заговарају политику укидања Српске највећи су непријатељи опстанка БиХ
Фото: АТВ

Сенатор Републике Српске Александар Вулин оцијенио је да су они који заговарају политику укидања Српске и залажу за унитарну БиХ највећи непријатељи опстанка БиХ.

Поводом Хелезовог отвореног позива међународној заједници да повуче свој потпис са Дејтонског споразума и укине Републику Српску, уз поруке да Бошњаци "знају шта им је чинити", Вулин је оцијенио да Србија, као држава гарант Дејтона, мора реаговати на међународној сцени.

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Он сматра да Србија треба да од Савјета безбједности УН тражи ванредну сједницу у вези са изјавама Хелеза, до је о бошњачких званичника затражио да се јасно и недвосмислено ограде од ратног хушкања и пријетњи свог министра.

Упозорио је и на деструктивно дјеловање Златка Лагумџије у Њујорку, истакавши да његови наступи пред Савјетом безбједности УН немају сагласност Предсједништва БиХ и да представљају наставак дипломатског фалсификовања и ширења антисрпске пропаганде, преноси "Срна".

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"Све суштински зависи од нас. Од међународне заједнице очекујем само лицемерје, на које смо навикли, и да се изнова покажу као највећи непријатељи суживота у БиХ", нагласио је Вулин.

Онима који се упорно залажу за унитарну БиХ, Вулин је поручио да су највећи непријатељи БиХ и да неко треба што прије да их обузда јер су пријетња трајном миру на овим просторима.

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Тагови :

Александар Вулин

Зукан Хелез

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