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Кошарац поручио опозицији: Престаните да глумите, веома лоше се сналазите у улози "патриота"

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11.09.2026 13:36

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замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац
Фото: Instagram/stasa.kosarac

Да се не ради о озбиљним стварима и надлежностима Српске, опозиционе оптужбе како СНСД тобоже укида ентитетски вето и слаби позицију Српске у БиХ биле би заиста смијешне и не би завређивале било какав коментар, истакао је члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац.

"Уставна позиција и надлежности Српске за нас су најозбиљније и најодговорније питање. Зато нећемо допустити да опозиција шири дезинформације и лажне оптужбе на рачун СНСД-а. Захваљујући политикама предсједника Милорада Додика и СНСД-а, Српска се пита у Сарајеву!", поручио је Кошарац у изјави за Срну.

Да су опозиционари детаљно прочитали Реформску агенду за План раста за БиХ, додао је он, видјели би да је то заједнички документ свих нивоа власти.

Нагласио је да питања о којима говоре ни у ком случају нису третирана на начин да се укида ентитетски начин одлучивања, напротив, речено је да ће се питање државне помоћи и Конкуренцијског савјета рјешавати индиректно путем механизма координације.

"Да подсјетим, то је онај механизам који су у јануару 2016. године тадашњи СДС-ови министри у Савјету министара првобитно усвојили без консултација са Српском и омогућили кворум и одлучивање без институција Српске.

Тада су на Савјету министара они усвојили Одлуку о систему координације европских интеграција у БиХ, без учешћа и става Владе Републике Српске, чиме су нарушили уставну позицију Српске", подсјетио је Кошарац.

Интервенцијом тадашње предсједнице Владе Републике Српске Жељке Цвијановић, указао је Кошарац, покренуто је усаглашавање свих нивоа власти с циљем доношења нове Одлуке која ће одражавати надлежности у БиХ и то без давања искључивих овлаштења институцијама БиХ.

"Захваљујући политикама СНСД-а и тој интервенцији, Савјет министара је накнадно усвојио нову Одлуку, потврдивши колико је стара одлука коју су подржали тадашњи СДС-ови министри била неуставна, неусаглашена, непроводива и лоша по Српску.

Зато, господо из опозиције, немојте покушавати да нама држите слово! Немојте да предизборне поене скупљате лажним оптужбама на рачун СНСД-а, калкулишући са Српском, њеном уставном позицијом и надлежностима", нагласио је Кошарац.

Он је поручио опозицији у Српској да престану да глуме, јер се јако лоше сналазе у улози "патриота".

"Нећете моћи тиме да замаскирате властите издајничке политике и потезе! Хтјели бисте власт у Сарајеву, али немате појма о начину одлучивања и механизмима заштите Српске и њених интереса на нивоу БиХ", рекао је Кошарац.

Он је констатовао да једино успјешно што раде у општинама којим руководе своди се на продају станова Бошњацима, довођење компанија из ФБиХ и погодовање њиховом пословању, као и фантазирање о заједничком градском превозу у Источном Сарајеву и Сарајеву.

"Грађани Српске добро знају да им упорно продајете маглу, док пуните властите џепове. Неће вам проћи. Шта грађани мисле о вашим политикама, најбоље ће се показати 4. октобра", закључио је Кошарац, преноси Срна.

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Тагови :

Сташа Кошарац

опозиција

СНСД

ФБиХ

Република Српска

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