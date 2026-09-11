Битно: Стратегија развоја спорта у Републици Српској

Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о стратегији развоја спорта у Републици Српској.
За „Битно” говоре: Данијела Ћапин, помоћник министра за спорт у Влади Републике Српске, Јадранка Ћосић Тркуља, Покрет за женску кошарку “Марина Маљковић” и Бојан Божић, предсједник Савеза за школски спорт Републике Српске.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Андреј Кнежевић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
49
17
48
17
39
17
34
17
31
Тренутно на програму