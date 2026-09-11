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Битно: Стратегија развоја спорта у Републици Српској

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Извор:

АТВ

11.09.2026 14:12
Битно: Стратегија развоја спорта у Републици Српској
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о стратегији развоја спорта у Републици Српској.

За „Битно” говоре: Данијела Ћапин, помоћник министра за спорт у Влади Републике Српске, Јадранка Ћосић Тркуља, Покрет за женску кошарку “Марина Маљковић” и Бојан Божић, предсједник Савеза за школски спорт Републике Српске.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Андреј Кнежевић.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

Битно

Андреј Кнежевић

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