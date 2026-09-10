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Битно: Школске униформе

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Извор:

АТВ

10.09.2026 11:54
Битно: Школске униформе
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о школским униформама.

Након кратког предаха због високих температура, школе ускоро поново отварају своја врата. Са повратком ученика и наставе, у бањалучке школе враћају се и неке старе, али и нове дилеме, међу њима и питање школских униформи.

Прича о школским униформама у Бањалуци одавно више није само прича о гардероби. Она је отворила питања надлежности и одговорности, права родитеља, али и границе утицаја локалне власти на рад школа. Ко доноси одлуке које се тичу ученика? Ко треба да се пита?

За „Битно” говоре: Боривоје Голубовић, министар просвјете и културе Републике Српске, Данијела Кајкут, овлашћени потписник у Одјељењу за друштвене дјелатности Градске управе Бањалука, Мирослав Попржен, предсједник Актива директора основних школа бањалучке регије, Слађана Танасић, директор Републичког педагошког завода Републике Српске и социолог Владимир Васић.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Милица Ного.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Битно

Milica Nogo

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