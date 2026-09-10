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Бивши фудбалер Партизана извршио самоубиство

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10.09.2026 12:28

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Бивши фудбалер Партизана извршио самоубиство
Фото: ФК Партизан

Ајаздин Нухи, бивши фудбалер који је између осталих клубова играо и за Партизан, извршио је самоубиство у 46. години.

Ову вијест објављује портал Телеграф.

Нухи је дрес црно-бијелих носио од 2001. до 2004. године, а фудбалску каријеру окончао је 2014. године у Колубари.

У својој играчкој каријери бранио је боје Чукаричког, Легије Варшава, Зете, ОФК Београда, Моргена и Напретка. Посљедње године каријере провео је у БСК Борча и Колубари.

Грађани који имају суицидалне мисли или се суочавају са проблемима, за савјет се могу обратити:

- Центру за заштиту менталног здравља Дома здравља Бањалука на телефон 051/230-240

- Савјетодавној линији за дјецу и младе ”Плави телефон” на број 080 05 03 05.

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Тагови :

ФК Партизан

Ајаздин Нухи

Самоубиство

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