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Мурињо: Могло је да буде 5:0 за нас

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09.09.2026 10:54

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Мурињо: Могло је да буде 5:0 за нас
Фото: Tanjug/AP/Bernat Armangue

Тренер Реал Мадрида Жозе Мурињо изјавио је да је задовољан побједом против миланског Интера у првом колу Лиге шампиона.

Фудбалери Реала побиједили су у Мадриду екипу Интера резултатом 2:1, у мечу првог кола нове сезоне ЛШ.

"Задовољан сам исходом - освојили смо три бода у првој утакмици против веома јаког тима. Овај меч је био спектакуларан за гледаоце, док за мене или Кристијана Кивуа то свакако није био случај", рекао је Мурињо за "Скај спорт Италија".

"Била је то луда утакмица. Могло је да буде 5:0 за нас, па 5:5, 7:6 или 5:6. Виђено је доста прилика. Интер је јак тим и било је тешко зауставити их из ниског блока, а ипак смо могли да ријешимо питање побједника у првом полувремену. Имали смо још једну шансу преко Белингема да поведемо 3:0, док је и Интер могао да постигне неколико голова. Неизвјесност је трајала до самог краја - била је то права фудбалска лудница", додао је тренер Реала.

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Тагови :

Жозе Мурињо

Реал Мадрид

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