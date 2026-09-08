Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Џорџ Десмонд Камураси, капитен СЕ Донса, тима из девете енглеске лиге, изабран је за сљедећег краља угандског краљевства.
Камураси, који има 36 година, изабран је за сљедећег омукаму, односно краља ове поднационалне уставне монархије у Уганди, након смрти свог рођака који је претходно обављао ту улогу.
Регион
Ухапшен одборник у Црној Гори због објаве подршке генералу Младићу
Краљ Ојо Њимба Кабамба Игуру Рукиди Четврти предводио је ово традиционално краљевство са око 800.000 становника од 1995. године, када је имао само три године. У то вријеме био је најмлађи владајући монарх на свијету.
Рукиди Четврти је преминуо 27. августа током лијечења од рака. Званичници Уганде су тада објавили да ће у његову част бити посађено милион стабала. У петак је краљевски комитет за сукцесију од 21 члана изабрао господина Камурасија да га замијени, према извјештајима медија у Уганди. Званична декларација очекује се сљедеће недјеље.
Синтија Наткото, ауторка из Уганде, изјавила је: "Нови краљ Десмонд Камураси дјелује као снажан мобилизатор, озбиљан и одсјечан. За народ Тора, то је добра ствар".
Занимљивости
Најсрећнији знак дана: Очекују га добитак и љубавно изненађење
Господин Камураси је био други у линији насљедства свог стрица Олимија Кабоја Другог, одмах иза свог рођака, према тестаменту Џорџа Рукидија Трећег, њиховог покојног дједа и бившег краља Тора.
У Уганди постоје подијељени извјештаји о могућности да је његов рођак, који се никада није женио, оставио тајног насљедника који би био потенцијални претендент на пријесто. Ту тврдњу оспорава шеф краљевског клана Тора, који је изјавио да Рукиди Четврти није имао дјеце, преноси "Тајмс".
Торо, у западној Уганди, једно је од четири преостала традиционална краљевства у земљи. Лидерска улога омукаме сматра се културном, а не политичком.
БиХ
У петак тестни избори у основним изборним јединицама
Голман, који је са својим тимом у суботу побиједио Ерит Таун резултатом 2:0 и пласирао се у друго коло квалификација за ФА куп, према наводима вијести из Уганде нерадо размишља о напуштању Уједињеног Краљевства.
Очекује се да ће СЕ Донс, који су ове године дебитовали у ФА купу, у суботу играти у гостима против Гринвејса, у утакмици која се поклапа са планираном сахраном Рукидија Четвртог, преноси "Спортал".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
5 ч0
Фудбал
7 ч0
Фудбал
9 ч0
Фудбал
9 ч0
Најновије
Најчитаније
16
35
16
33
16
30
16
20
16
17
Тренутно на програму