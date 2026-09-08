Ово на УС Опену није виђено 34 године

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Ботик ван де Зандсхулп и Артур Же поставили су рекорд стар 34 године и исписали историју посљедњег Грен слема сезоне.
О чему се ради?
Меч између Холанђанина и Француза је дуел са највише одиграних поена у историји.
Овај дуел је трајао пет сати и 13 минута, на крају је као побједник изашао Ботик ван де Зандсхулп и то послије невјероватног преокрета - 3:6, 6:7 (0:7), 7:6 (9:7), 7:6 (7:3), 6:4.
Двојица тенисера су у овом мечу одиграла укупно 409 поена, те тако претекли рекорд који датира из 1992. године, када су Мајкл Ченг и Штефан Едберг такође одиграли пет сетова, а славио је Швеђанин.
Оно што је додатно интересантно, јесте да је Ботик освојио мање поена иако је завршио као побједник, освојио је 201 поен, насупрот Жеових 208 поена.
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