Исписана је историја УС Опена, оборен рекорд стар више од 3 деценије

Аутор:АТВ редакција
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Овај УС опен ће по неким статистичким параметрима остати вјечно уписан у историју. Ботик ван де Зандсхулп и Артур Же поставили су рекорд стар 34 године и исписали историју Гренд слема у Њујорку.
Меч између Холанђанина и Француза је дуел са највише одиграних поена у историји.
Невјероватна борба је трајала пет сати и 13 минута, на крају је као побједник изашао Ботик ван де Зандсхулп и то послије невјероватног преокрета. Резултат је износио 3:6, 6:7 (0:7), 7:6 (9:7), 7:6 (7:3), 6:4.
Двојица тенисера су у овом мечу одиграла укупно 409 поена, те тако претекли рекорд који датира из 1992. године, када су Мајкл Ченг и Штефан Едберг такође одиграли пет сетова, а славио је Швеђанин.
Оно што је додатно интересантно, јесте да је Ботик освојио мање поена иако је завршио као побједник, освојио је 201 поен, насупрот Жеових 208 поена.
(Телеграф)
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