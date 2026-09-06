Скандалозан текст Њујорк поста о Ђоковићу: "Иди у пензију, нико неће да гледа како повраћаш"

Аутор:АТВ редакција
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Новинар „Њујорк поста“ Џони Олексински био је суров према најбољем тенисеру свих времена Новаку Ђоковићу и легендарној Венус Вилијамс, који су преживјели праву агонију на овогодишњем Ју-Ес опену. Србин и Американка из сезоне у сезону помјерају границе дуговјечности, али има оних који желе да „укаљају“ њихову величину и пошаљу их у пензију прије него што сами буду спремни да кажу да је крај.
„Стадион „Артур Еш“ ове године више личи на одјељење за геријатрију“, стоји на почетку поменутог текста који је објављен под насловом „Суочите се с тим – вријеме је да се Новак Ђоковић и Венус Вилијамс повуку“.
Новинар је бијесан због додијељених специјалних позивница Венус Вилијамс и Стену Вавринки и „специјалном“ третману према великанима бијелог спорта. Највише му смета што свјетска елита долази да прати мечеве Новака Ђоковића, иако је увјерен да млада генерација посједује исту популарност. Иако је свима јасно да неколико мечева не може нарушити све оно што је Новак постигао током каријере, ово је један од покушаја да се умањи вриједност његових успјеха.
„Само погледајте овогодишњи Ју-Ес опен. На највећем тениском терену на свијету наступила су два играча у појединачној конкуренцији стара око 40 година: Новак Ђоковић (39) и Венус Вилијамс (46!). Као што се и очекивало, оба бивша шампиона испала су већ у првом колу.
Ђоковић је то учинио на мучно драматичан начин – готово истовјетно као када је физички колабирао на турниру у Синсинатију двије седмице раније. На Флашинг Медоузу, Србин, који је већ увелико у позним играчким годинама, прошле седмице је више пута повраћао, патио од грчева и сломио се у сузама“, пише новинар „Њујорк поста“ и наставља:
„Баш забавно. Питам се шта су о призору од ког се окреће у стомаку мислили они инфлуенсери – заљубљеници у „ринг-лајт“ освјетљење – који су се намножили као зечеви у Националном тениском центру „Били Џин Кинг“! А Вилијамс – убједљиво најстарија особа на мушкој и женској турнеји – изгубила је у два сета од земљакиње Софије Кенин. Вилијамс – 618. тенисерка свијета! – није добила ниједан меч у појединачној конкуренцији на гренд слем турнирима још од 2021. године. Па ипак, на необјашњив начин јој је додијељена специјална позивница за учешће на турниру. Могу ли ти људи, молим вас, једноставно да се пензионишу?“, запитао се Џони у свом скандалозном тексту.
Тврди да ветерани имају бољи третман од осталих на АТП и ВТА туру, узимајући у обзир само селективне разлоге.
„Мада, зашто би то учинили? Када им гренд слем турнири редовно обезбјеђују најбоље термине и третирају их као краљевске личности, а лијени коментатори, заглављени у прошлости, непрестано их уздижу у небеса, једини разлог да се играчи у позним годинама достојанствено повуку јесте екстремна јавна срамота. Па, ако се Новак и Венус задрже још дуго, тога ће бити напретек. У међувремену, тенис је све старији“, наводи у тексту и наставља у потцјењивачком тону:
„Најстарији освајач гренд слем титуле и даље је Кен Розвел, који је имао 37 година када је 1972. освојио Отворено првенство Аустралије. Знате, ономад када су се рекети правили од дрвета, а тенис био далеко мање физички исцрпљујући него данас. Ипак, на терену „Грендстенд“, 127. играч свијета Стен Вавринка одиграо је свој посљедњи гренд слем меч у 41. години живота. Организатори турнира су шампиону Ју-Ес опена из 2016. године удјелили „вајлд карту“ у посљедњи час, као неку врсту опроштајног поклона. То је много боље него чувати мјесто за неког младог, мање искусног Американца у земљи која није имала мушког побједника гренд слема још од Ендија Родика и оних давних, дугих 23 године, зар не? Удовољавање именима из прошлости је начин на који развијамо овај спорт. Зар не?! Стен је изгубио у три сета од тридесетогодишњег Матеа Беретинија, а у трећем сету није освојио ниједан гем. Срећан пут“.
„Свјестан сам да су ови ветерани међу најбољим играчима свих времена. Гледано статистички, са 24 гренд слем титуле, Ђоковић је најбољи играч свих времена, мада вам гарантујем да у њему нема снаге за још једну, двадесет пету. У тим приватним ложама, препуним славних личности, људи желе да навијају за своје колеге из свијета славних, док у руци држе „Хани Дјус“ коктел. Ове легенде спорта имају огромне базе навијача и лако могу да напуне стадионе. Али то могу и млађи такмичари, попут изузетно забавног шпанског феномена Карлоса Алкараза (23), моћног италијанског броја један Јаника Синера (25), као и Американаца Коко Гоф (22) и Френсиса Тијафоа (28)“, каже и закључује да је тенис у сигурним рукама.
„На овом гренд слем турниру није било већег контраста од оног између Ђоковића и Алкараза. Дан након Новаковог тужног наступа – његовог првог испадања у првом колу неког гренд слема послије 20 година – Алкараз је изашао на исти тај терен, након што је више од четири мјесеца одсуствовао са терена због повреде ручног зглоба. Сви су са зебњом ишчекивали расплет. Да ли ће и даље моћи да удара оне муњевите форхенде и изводи оне лукаве, „балетанске“ скраћене лоптице? Да ли ће уопште моћи да издржи меч који се игра на три добијена сета? И те како. Млад, опорављен и пун енергије, Алкараз је пружио сјајну представу хиљадама гледалаца и побиједио у три сета“, стоји у тексту чији је циљ да узбуни јавност и покуша да умањи успјехе играча који су обиљежили протекле двије деценије.
(Мондо)
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