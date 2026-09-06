Лавров је управо упутио језиву поруку Њемачкој, али и цијелој Европи!

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Оптужбе западних земаља о умијешаности Москве у инцидент са дроном у Лајпцигу су, углавном, почетак правог рата, изјавио је данас руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Лајпциг, аеродром, пронашли су неки дрон. Рекли су да је то руски дрон, али нико се није потрудио да истражи. Ово је, углавном, почетак правог рата. Избацили су генерални конзулат из Бона и објавили да су прекршили споразум. Затварају Руски дом у Берлину. Сјећам се да су прије почетка Другог свјетског рата, Великог отаџбинског рата, Нијемци такође затворили своја дипломатска представништва", рекао је Лавров, а преноси агенција РИА Новости.
Он је поручио да ће руски лидери извући адекватне закључке из изјава њемачког канцелара Фридриха Мерца у вези са плановима за јачање њемачке војске.
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"Све те изјаве које је Мерц дао о томе да ће Њемачка поново постати водећа војна сила у Европи спроводе се у пракси. Он нам у суштини објављује рат. А лекције из историје уопште нису научене", оцијенио је Лавров.
Према његовим ријечима, "метастазе нацизма почињу да избијају на површину".
"То је опасна појава. Верујем да ће руско руководство извући одговарајуће закључке" рекао је Лавров.
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Њемачка влада је 1. септембра званично оптужила Русију као одговорну за покушај напада на аеродром Лајпциг-Хале 4. августа, који је изведен дроном напуњеним експлозивом, који је пронађен у близини украјинског авиона.
Берлин је одлучио да 18. септембра затвори Генерални конзулат Русије у Бону а најављено је и да ће Њемачка раскинути споразум о раду Руског дома у Берлину и да ће пооштрити контролу уласка за руске држављане.
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