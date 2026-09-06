Лавров: Оптужбе о дрону из Лајпцига су објава рата

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је да оптужбе које је Запад упутио Москви да је умијешана у инцидент са дроном на њемачком аеродрому у Лајпцигу представљају "објаву рата", јавио је ТАСС.
"Све ове изјаве /њемачког канцелара Фридриха/ Мерца о томе да ће Њемачка поново постати водећа војна сила у Европи - спроводе се у пракси. Он нам, у ствари, објављује рат", рекао је Лавров, а преноси Срна.
Влада Њемачке је 1. септембра саопштила да је закључила да је Русија одговорна за покушај напада дроном на аеродрому у Лајпцигу прошлог мјесеца и наредила низ мјера као одговор, укључујући затварање конзулата и руског културног центра у Берлину.
Русија је одбацила оптужбе као неосноване и објавила да је Берлин подметнуо доказе против Москве.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
21
16
18
16
18
16
11
15
58
Тренутно на програму