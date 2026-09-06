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Лавров: Оптужбе о дрону из Лајпцига су објава рата

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06.09.2026 13:56

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Sergej Lavrov
Фото: Tanjug/Alexander Nemenov/Pool Photo via AP

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је да оптужбе које је Запад упутио Москви да је умијешана у инцидент са дроном на њемачком аеродрому у Лајпцигу представљају "објаву рата", јавио је ТАСС.

"Све ове изјаве /њемачког канцелара Фридриха/ Мерца о томе да ће Њемачка поново постати водећа војна сила у Европи - спроводе се у пракси. Он нам, у ствари, објављује рат", рекао је Лавров, а преноси Срна.

Влада Њемачке је 1. септембра саопштила да је закључила да је Русија одговорна за покушај напада дроном на аеродрому у Лајпцигу прошлог мјесеца и наредила низ мјера као одговор, укључујући затварање конзулата и руског културног центра у Берлину.

Русија је одбацила оптужбе као неосноване и објавила да је Берлин подметнуо доказе против Москве.

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Тагови :

Сергеј Лавров

дрон

Њемачка

Украјина

Русија

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