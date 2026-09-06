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Италија истражује Епстинове везе: Римско тужилаштво отворило истрагу о његовим контактима

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06.09.2026 12:49

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Џефри Епстин
Фото: Таnjug/New York State Sex Offender Registry via AP

Римско тужилаштво отворило је истрагу против непознатих лица због сумње на трговину људима и сексуално насиље над малолетницима у оквиру такозваних "Епстинових фајлова", пренели су данас италијански медији.

Истрага је покренута након пријаве коју је крајем марта поднијело удружење "Диференза Дона", које је анализирало обимну документацију објављену у Сједињеним Америчким Државама о америчком финансијеру Џефрију Епстину, који је био у средишту скандала повезаног са сексуалним искоришћавањем малолетница и који је 2019. године преминуо у затвору.

У прегледаној документацији се Италија, како се наводи, помиње у значајној мјери, преноси РАИ њуз.

Острво Капри спомиње се више од 250 пута, уз бројне референце на боравке и путовања у друге важне туристичке и политичке центре у Италији, укључујући Рим, Милано, обалу Амалфија и Коста Смералду на Сардинији.

У документима се наводе и контакти са истакнутим личностима из италијанског привредног, пословног и политичког живота.

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Циљ римских истражитеља је да утврде степен евентуалне умешаности тих особа и провере да ли се иза Епстинових боравака и контаката у Италији налазила мрежа за врбовање или сексуално искоришћавање младих жена и малољетница.

У оквиру истраге, римски тужиоци упутили су замолницу за међународну правну помоћ Министарству правде САД, са захтјевом за приступ документима и архивској грађи која је још под ознаком државне тајне.

Италија се тиме придружује другим европским земљама које су већ покренуле самосталне прекограничне истраге.

Исход истраге римског тужилаштва, као и могућност утврђивања евентуалне кривичне одговорности, зависиће од одговора Вашингтона на захтјеве италијанског правосуђа, преноси Танјуг.

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Тагови :

Епстинова смрт

Епстинове жртве

Италија

Џефри Епстин

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