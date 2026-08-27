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Бивши директор моћне банке признао: Одавао сам Епстину повјерљиве информације

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 09:08

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Џефри Епстајн
Фото: Министарство правде САД

Бивши извршни директор компаније JPMorgan Chase признао је америчким законодавцима да је дjелио повjерљиве информације са Џефријем Епштајном, показује транскрипт Надзорног одбора Представничког дома.

У јулу је Џес Стејли свjедочио пред одбором доњег дома Конгреса у оквиру истраге против Епштајна и његове партнерке Гислен Максвел. Транскрипти са саслушања 69-годишњег банкара објављени су у сриједу, преноси Ројтерс.

Стејли је признао да је током финансијске кризе 2008. године сексуалном преступнику повезаном са политичком, академском и финансијском елитом одао информације о комуникацији банке са Федералним резервним системом (ФЕД), америчком централном банком.

„Вјеровао сам да имам ауторитет“

Стејли тврди да је вјеровао да има овлашћење да дијели информације када је сматрао да је то прикладно и тврдио је да је имао блиски професионални однос са Епштајном, али да није био упознат са његовим злочинима, преноси Ројтерс.

Такође је признао да је обавијестио Епштајна о забринутости банке због његових великих подизања готовине и да је означен као клијент високог ризика.

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Стејли је провео више од три деценије у Џеј Пи Моргану, укључујући вођење одјељења за приватно банкарство и управљање богатством. Од 2015. до 2021. године водио је Барклис банку.

(индекс)

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Тагови :

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Џефри Епстајн

повјерљиве информације

банка

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