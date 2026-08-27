Бивши директор моћне банке признао: Одавао сам Епстину повјерљиве информације

Аутор:АТВ редакција
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Бивши извршни директор компаније JPMorgan Chase признао је америчким законодавцима да је дjелио повjерљиве информације са Џефријем Епштајном, показује транскрипт Надзорног одбора Представничког дома.
У јулу је Џес Стејли свjедочио пред одбором доњег дома Конгреса у оквиру истраге против Епштајна и његове партнерке Гислен Максвел. Транскрипти са саслушања 69-годишњег банкара објављени су у сриједу, преноси Ројтерс.
Стејли је признао да је током финансијске кризе 2008. године сексуалном преступнику повезаном са политичком, академском и финансијском елитом одао информације о комуникацији банке са Федералним резервним системом (ФЕД), америчком централном банком.
Стејли тврди да је вјеровао да има овлашћење да дијели информације када је сматрао да је то прикладно и тврдио је да је имао блиски професионални однос са Епштајном, али да није био упознат са његовим злочинима, преноси Ројтерс.
Такође је признао да је обавијестио Епштајна о забринутости банке због његових великих подизања готовине и да је означен као клијент високог ризика.
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Стејли је провео више од три деценије у Џеј Пи Моргану, укључујући вођење одјељења за приватно банкарство и управљање богатством. Од 2015. до 2021. године водио је Барклис банку.
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